السودان: “اليورانيوم” موجود في أكثر من خمس ولايات

أعلن مركز الأبحاث الجيولوجية، يوم الثلاثاء، عن مناطق وجود اليورانيوم في مناطق “جبال النوبة، شمال كردفان، غرب دارفور، وبيوضة بولاية نهر النيل، البطانة، وجبال البحر الأحمر”، ويأتي الإعلان بعد فتح الحكومة لباب الاستثمار في اليورانيوم.
وأكد مدير المركز، محمد أبوفاطمة، وفق وكالة السودان للأنباء، اكتمال كافة الترتيبات لانطلاقة الملتقى العالمي الثالث للاستثمار والتعدين، مشيراً إلى أن الملتقى يأتي بثوب جديد بعد رفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد والترويج للكثير من المعادن المختلفة.
ونوه أبوفاطمة إلى توجيهات رئاسة الجمهورية بفتح الاستثمار في مجال معدن اليورانيوم، لافتاً إلى أن الملتقى يعد فرصة طيبة للشراكات الذكية للاستفادة من المعدن في مجال الطاقة النووية للاستخدام السلمي بعد التشاور مع الأجهزة الأمنية، وأشار إلى بعثات علمية تعمل على إجراء المزيد من الأبحاث وتقييم الخامات .
وقال سيتم خلال الملتقى الترويج للمعادن خاصة الذهب، مبيناً أن هنالك شركات قدمت نفسها لتقديم الخدمات، بالإضافة إلى الشراكات الذكية والترويج للمعادن النادرة والأحجار الكريمة، معتبراً الملتقى فرصة لعرض إمكانات البلاد وجذب المستثمرين من كل قارات العالم.
سونا