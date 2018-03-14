مدير جهاز المخابرات السودانية في الإمارات وتوقعات بلقائه الشيخ محمد بن زايد

علم (باج نيوز) من مصادر موثوقة، أن مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني، صلاح عبد الله “قوش”، بدأ زيارة سرية إلى دولة الإمارات العربية أمس الأول “ومازال موجوداً فيها حتى الآن”.
وقالت المصادر، إن “قوش” أجرى مباحثات مع مسؤول إماراتي رفيع، وتوصلا لتفاهمات أسهمت “مع عوامل أخرى في إيداع الإمارات مبلغاً مليارياً في خزينة بنك السودان المركزي”، وتوقعت ذات المصادر أن يلتقي “قوش” بولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد قبيل عودته إلى الخرطوم.
وبحسب معلومات (باج نيوز) فإن القيادة الإماراتية أبلغت يوم الثلاثاء عبر الهاتف القيادة السودانية، وقوف الإمارات حكومةً وشعباً مع السودان ودعم جهود التنمية وفق “وتيرة متصاعدة”.
ويشير مراقبون إلى وجود علاقات قوية تربط قوش بالقيادة الإماراتية وعدد من الشيوخ منذ فترة توليه رئاسة جهاز الأمن والمخابرات في فترة سابقة.
وأعلنت دولة الإمارات العربية –في وقت سابق الثلاثاء- دعم احتياطيات العملات الأجنبية في بنك السودان المركزي بإيداع نحو 5 مليارات درهم إماراتي ما يعادل نحو 1.4 مليار دولار.
الخرطوم: باج نيوز