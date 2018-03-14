عمرو أديب يعلق على قرار إلغاء إدراج «محمد أبو تريكة» ضمن قوائم الإرهاب.. فيديو

دعا الإعلامي عمرو أديب إلى احترام توصية محكمة نيابة النقض بإلغاء حكم إدراج محمد أبوتريكة، لاعب الأهلي والمنتخب السابق، ضمن قوائم الإرهاب.
وقال، في برنامجه «كل يوم»، مساء الثلاثاء: «زي ما احترمنا حكم إدراج اللاعب على قوائم الإرهاب، يجب أن نحترم قرار النقض بإلغاء الحكم».
قالت مصادر قضائية بمحكمة النقض، إن رأي نيابة النقض الخاص بالتوصية بقبول الطعن على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة بإدراج محمد أبوتريكة، لاعب الأهلي والمنتخب السابق، وعدد من قيادات جماعة الإخوان، على قوائم الكيانات الإرهابية، هو رأي «استشاري وليس ملزمًا للمحكمة التي تنظر تلك الطعون في 18 أبريل المقبل».
المصري اليوم