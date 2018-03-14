مصر.. ارتفاع بأعداد الإبل القادمة من السودان.. و3435 رأسا تصل أسوان

حدث تحسن تدريجي في أعداد الإبل الوافدة من السودان إلى محافظة أسوان المصرية، بعد تراجعها خلال الأسابيع الماضية؛ بسبب انخفاض سعر اللحوم البلدي في أسواق أسوان.
واستقبل الحجر البيطري بمدينة أبو سمبل في أسوان، شحنة جديدة من الإبل قادمة من دولة السودان عبر ميناء أرقين البري، على الحدود الجنوبية، وبلغت 3435 رأس إبل، وكانت الشحنة الأسبوع الماضي تحتوي على 2945 رأس، مما يشير إلى تحسن الأعداد أسبوعيا.
ويستقبل الحجر البيطري شحنات الإبل واتخاذ الإجراءات الاحترازية تجاه تلك الشحنات القادمة من السودان قبل دخولها إلى أسوان، بالكشف عليها والتأكد من خلوها من أي أمراض، من خلال سحب عينات من الجمال، وعقب التأكد من انطباق الشروط البيطرية المصرية عليها يتم الإفراج عنها.
دعاء إبراهيم محمود
فيتو
1 التعليقات
من اهل العوض
2018/03/14 at 2:45 ص (UTC 2) رابط التعليق
اوقفوا هذا العبث. اقترح حملة هاشتاق “اوقفوا تصدير الجمال السودانية”.