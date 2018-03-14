وزيرة الإتصالات تصدر قراراً بتشكيل اللجنة العليا للجائزة السودانية لتقنية المعلومات والإتصالات

بعد النجاح الكبير للجائزة السودانية لتقنية المعلومات والإتصالات في نسختها الأولى، أصدرت السيدة وزيرة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة تهاني عبدالله عطية قرارا بتشكيل اللجنة العليا للجائزة السودانية لتقنية المعلومات والإتصالات لهذا العام برئاسة المهندس محمد عبدالرحيم ياسين مدير عام المركز القومي للمعلومات والدكتور يحي عبدالله محمد حمد رئيسا مناوباً وعضوية عشرون شخصاً من ذوي الإختصاص والخبراء والمهتمين بتكنلوجيا المعلومات والإتصالات
ونص القرار على إجازة التصور العام للجائزة والمتابعة والتنسيق وتحديد المجالات المستهدفة للتنافس وإنشاء اللجان الفرعية وتنظيم حفل الإعلان عن الجائزة.
الخرطوم ١٣ مارس ٢٠١٨م