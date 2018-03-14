أبرز عناوين الأخبار السودانية الصادرة يوم الأربعاء 14 مارس 2018م
🔵 سحر البيان:
الأمارات تدعم إحتياطيات بنك السودان المركزي بإيداع نحو 5 مليارات درهم إماراتي وتمول مشاريع تنموية وإستثمارات وودائع بقيمة 7,3 مليار درهم
مساعد رئيس الجمهورية د. فيصل حسن إبراهيم يلتقي والى الجزيرة
السودان يدعو مصر واثيوبيا رسميا لاجتماع سد النهضة
مجلس الوزراء : اهتمام خاص بالمجالس المهنية التربوية
اجتماع لجنة الإسناد للعوده الطوعية برئاسة الدولب يضع خطة تنفيذية لتدخلات عاجلة
شراكة بين التعليم العالي والصناعة لتفعيل وزيادة الاستفادة من الطاقة المتجددة
مدير مركز الأبحاث الجيولوجية يكشف عن مناطق وجود اليورانيوم بالبلاد
رئيس القضاء يلتقي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة
إختتام فعاليات اليوبيل الفضي للشرطة الشعبية والمجتمعية
قرار بتكوين لجنة عليا للجائزة السودانية لتقنية المعلومات والاتصالات للنسخة الثانية
والى الخرطوم .. يجيز برامج ومشروعات العمل الصيفى للاتحاد العام لطلاب ولاية الخرطوم 2018م
وزير العدل يشارك في اجتماعات وزراء العدل لمنظمة التجارة الحرة القارية بكيغالي
الامم المتحدة تشيد بجهود السودان في برنامج مكافحة الالغام وتدعو المانحين للمزيد من الدعم
توقيع مذكرات تفاهم بين الجمعية الطبية الإسلامية السودانية ووزارة الصحة التركية بالخميس
النائب العام يلتقي رئيس المحكمة العليا بسلطنة عمان
عويشة يؤكد اهتمام المجلس الأعلى للدعوة ولاية الخرطوم بقطاع المرأة في المجالات الدعوية
محكمة الطفل بمدينة زالنجي تصدر حكما بالاعدام شنقا حتي الموت علي المتهم م.أ بعد ادانته باغتصاب طفلة
وفد من حزب المؤتمر الوطني يبدأ اليوم زيارة لولاية الجزيرة
الملتقى العالمي للتكافل يدعو لإنشاء هيئة رقابية شرعية دولية
صندوق الإسكان يرحب بزيارة شركة سولارايك الالمانية للبلاد في ابريل المقبل
🔵 وكالة السودان للأنباء” سونا”
وزير المعادن يعلن اكتمال الترتيبات لانطلاقة ملتقي الاستثماروالتعدين الثالث
النائب العام يلتقي رئيس المحكمة العليا بسلطنة عمان
وزير العدل يتوجه الي كيغالي
رئيس القضاء يلتقي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة
وفد من حزب المؤتمر الوطني يبدأ اليوم زيارة لولاية الجزيرة
الوطني والأمة المتحدة بشمال دارفور يبحثان أوجه التعاون والتنسيق السياسي المشترك
الإمارات تدعم احتياطيات بنك السودان المركزي بإيداع نحو 5 مليارات درهم إماراتي وتمول مشاريع تنموية واستثمارات وودائع بقيمة 7,3 مليارات درهم
محمد الحسن الميرغني يبحث مع السفيرة الفرنسية سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين
قرار لوالي كسلا بتعيين معتمد لشئون الرئاسة
انعقاد المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في تركيا مايو المقبل
وزير الزراعة بشمال كردفان يقف على استعدادات الغابات للموسم الزراعي المرتقب
قرار بتكوين لجنة عليا للجائزة السودانية لتقنية المعلومات والاتصالات للنسخة الثانية
وزير الدولة بالزراعة يطمئن على استعدادات ولاية النيل الأبيض لحصاد محصول القمح
مدير مركز الأبحاث الجيولوجية يكشف عن مناطق وجود اليورانيوم بالبلاد
أرور يطلع على جهود إدارات الوزارة في ترقية وتطوير الثروة الحيوانية
إختتام فعاليات اليوبيل الفضي للشرطة الشعبية والمجتمعية
بروفيسور هويل : الحملة الإعلامية المغرضة التى تعرض لها السودان لم تحدث من قبل
الملتقى العالمي للتكافل يدعو لإنشاء هيئة رقابية شرعية دولية
توقيع مذكرات تفاهم بين الجمعية الطبية الإسلامية السودانية ووزارة الصحة التركية بالخميس
ترتيبات لبدء إجراء وإعداد الدراسات والتصاميم لطريق الفاشر الجنينة
المجلس الأعلى للبيئة : ارتفاع نسبة التلوث البصري في الخرطوم
شراكة بين التعليم العالي والصناعة لتفعيل وزيادة الاستفادة من الطاقة المتجددة
🔵 المركز السوداني للخدمات الصحفية “Smc”
ترامب يقيل تيلرسون من وزارة الخارجية
وفد من مجلس الأمن والإتحاد الأفريقي يزور أبيي الخميس
وفد من حزب المؤتمر الوطني يبدأ زيارة لولاية الجزيرة
قيادات بجنوب كردفان: إغتيال الشعبية للمواطنين بـ”كالندة” خرق لوقف العدائيات
إستثمارات تركية في مجال الزراعة بشمال دارفور
“الهجرة الدولية” تُشيد بمجهودات السودان في إدارة ملف الهجرة
وزير الكهرباء يتوجه إلى موسكو لبحث التعاون في مجال الطاقة النووية السلمية
🔵 هيئة إذاعة وتلفزيون البحر الأحمر
والي البحر الأحمر يصدر قراراً بإعادة تشكيل المجلس الاستشاري لمنظمة رعاية الطلاب الوافدين بالولاية
ورشة عمل حول دعم البرلمان للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في مجال السياحة
البحر الأحمر : حصاد المياه أسهم في دعم الموقف المائي بالولاية
🔵 قناة الشروق
الخرطوم تستضيف الاجتماع الثلاثي لسد النهضة في أبريل
ملتقى الفرق العسكرية الحدودية السودانية الإثيوبية بكسلا
الحكومة والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقاً لمحاربة الإرهاب والتطرف
المعادن: “اليورانيوم” موجود في أكثر من خمس ولايات
النائب العام يلتقي رئيس المحكمة العليا بسلطنة عمان
وزير الإرشاد: الذاكرون منبع العلم ووسطية واعتدال الإسلام
رئيس القضاء يؤكد التعاون مع قطاع التعليم العالي
غندور: ملتزمون بمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية
السودان يشارك بمعرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري
الزكاة بسنار تدشن نفرة “الخير الثانية”
إسماعيل: المجتمع يعيش فوضى بيئية كبيرة بالخرطوم
ورشة لتدريب مربّي النحل بولاية النيل الأبيض
🔵 المؤسسة الاعلامية – ولاية شمال كردفان
1800 اسرة تستفيد من سلة الخير بمحلية ام روابة من ديوان الزكاة تخفيفا لاعباء المعيشة
محلية سودري تدرس تعمير المسطحات المائية بالاسماك و وفد من وزارتي الثروة الحيوانية و السمكية الاتحاديتين يزور المحلية
وزير الشؤون الاجتماعية يشيد بانجازات التأمين الصحي في ترقية اداء العاملين و الخدمات الصحية
شرطة السجون تكمل الجاهزية لتخريج الدفعة 25 من مستجدي شرطة السجون و الإصلاح
وحدة تنفيذ السدود و محلية ام روابة تبحثان مشروع توسعة تردة شركيلا لاستدامة المياه.
محلية ام دم حاج أحمد و وزارة الموارد المائية تبحثان قضايا المياه بمحلية ام دم حاج أحمد و الوزير يؤكد استعداد الوزارة لتحقيق زيرو عطش.
وزير الزراعة والثروة الحيوانية بالولاية : الغابات يعول عليها كثيرا في احداث نقلة نوعية في دعم الاقتصاد الوطني
وزير التربية و التعليم يؤكد ان المجتمع صمام أمان التعليم.
رئيس المجلس التشريعي بالولاية يتفقد منسقية الخدمة الوطنية و يشيد بدورها في المشاركة في محو الامية
🔵 أخبار الشمالية – 🌴دائرة النشر الخبري 🌴 دنقلا
السفير ادريس سليمان ممثل رئاسة الجمهورية وزير التعاون الدولي يدشن مشروع دنقلا عاصمة للثقافة السودانية بحضور قيادات الولاية والمركز.
وزير التعاون الدولي يعدد الامكانيات الثقافية والاثريه والسياحيه بالبلاد مؤكدا دعم الدوله للعمل الثقافي.
والي الولاية الشمالية م. علي عوض حيا مجهودات رئاسة الجمهورية ووزارة الثقافة الاتحادية لدعمهم المستمر في تنشيط العمل الثقافي واختيار دنقلا عاصمة للثقافة السودانية.
والي الولاية الشمالية يشهد أداء القسم لأعضاء لجنة كونترول تصحيح امتحانات شهادة الاساس.
وزير الثقافة والاعلام بالشمالية يعلن بان الثلاثة سنوات القادمة ستشهد انشاء العديد من البنيات التحتيه في مجالات الثقافه بكل المحليات.
الفرقة 19 مشاة بمروي تودع قائد ثاني الفرقه بحضور معتمد مروي ومعتمد القولد.
معتمد محلية القولد يقف علي عمليات توزيع سلعة السكر بمواقع البيع المخفض بوحدتي القولد ودنقلا العجوز.
ادارة التدريب بهيئة الاذاعة والتلفزيون بالشمالية تقيم دورة المراسل الاذاعي الثانية لطاقم مراسلي المحليات والمؤسسات.
🔵 أخبار الملاعب
هلال الأبيض يبدا تدريباته للقاء اولمبيك بتدريب ساخن
قناة الملاعب تفوز بحقوق نقل مباراة هلال الابيض واولمبيك استارز البوندي
وفد مقدمة توغو بورت يصل الخرطوم
ينتظم لاعبو الهلال في معسكر مقفول بفندق الهلال عقب تمرين الخميس
المريخ العاصمي يكسب شبابه بخماسية ودياً
تصدر عن مركز سحر البيان للخدمات الصحفية والإعلامية