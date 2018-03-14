أبرز عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة يوم الأربعاء 14 مارس 2018م
صحيفة الجوهـرة الرياضية :
الاتحاد الأفريقي يبعث بخطاب صادم للنادي التوغولي
الكاف يوقف هداف الموانئ قبل نزال الأبطال
الكابتن المصاب يرافق بعثة التوغولي
الصحافة الكاميرونية تربط مكسيم بالعودة ل منتخب الأسود
هارون ينفجر الاضواء لاتستهويني
الهلال يكثف المناورات لموقعة الأحد
كاريكا يحفز الزملاء لموقعة الأحد ويؤكد التاهل الأفريقي مسئولية اللاعبين
شداد يطرح مقترحات حل أزمة المريخ ود الشيخ يرفض الحلول ويتمسك ب القرار الوزاري وترقب للحسم ب المحكمة
صحيفة الصدي :
شداد يدفع بثلاثة مقترحات لحل الأزمة الإدارية بالمريخ
لجنة التسيير المريخية ترفض الاعتذار عن مواصلة المشوار وتنتظر قرار المحكمة الإدارية اليوم
قناة الملاعب تفوز بنقل مباراة هلال الأبيض و أولمبيك استارز البورندي
حميدتي : المريخ يتبع للإتحاد وتدخلنا في أزمته أمر طبيعي
الإنضباط تتسلم خطاب إيقاف بوي وصديق الطريفي و الفوله
المريخ يكسب شبابه بخماسية
صحيفة الــدار “الملحق الـرياضي” :
شداد يطالب لجنة التسيير المريخية بالاستقالة ويؤكد شرعية المجلس المنتخب
حي العرب يستضيف الفرسان في الممتاز والخرطوم يواجه تحدي الوادي اليوم
الهلال يرفع درجات الإعداد لمعركة الأحد ولجنة الانضباط تؤجل معاقبة بوي والطريفي
العالم يترقب مواجهة برشلونة وتشيلسي اليوم والسيتي يعترف بصعوبة ضم ميسي
صحيفة الزعيم :
القاعدة المريخية تترقب قرارات المحكمة الإدارية
الإتحاد العام ينحاز للمحلول. ..يطرح ثلاثة مقترحات لحل الأزمة الإدارية بالمريخ والتسيير ترفض وتتمسك بالتكليف
عبدالتام يهاجم الإتحاد. …يصف مقترحاته بالساذجة. ….الأحمر يكسب شبابه بخماسية في مباراة ودية
هيدان : محمد عبدالرحمن عاد بقوة
بذلت جهود كبيرة لتوفيق وجهات النظر : حراك كبير بقيادة رموز التنظيمات الجماهيرية لإعادة الاستقرار للديار المريخية
صحيفة قوون :
جيوفانى كاريكا..وبشه..يشعلون تدريبات الفرقة الهلاليه
فارياس يخطط لعبور الموانئ بالاشرطه المطاطيه
لجنة ودالشيخ ترفض الوفاق مع مجلس المريخ المنتخب
تقنية الفيديو تحدد عقوبة بوى ونجم الامل
الموانئ يفقد الثنائى الخطير قبل مواجهة الاحد
اغرب حاله: حكم ينهى مباراة قبل تنفيذ ركلة الجزاء
مؤتمر صحفى للجنة الاولمبيه السودانيه
تاكيد لانفراد قون ريكاردو يعود لقلعة النمور
بطل الكنغو فى الخرطوم من اجل النمور
اكرم الهادى يستنجد بالاتحاد العام
الملاعب تنقل لقاء هلال الابيض وبطل بورندى
موسم ٢٠١٩ ينطلق فى ديسمبر
عمدة هلالاب كندا يراهن على تاهل الهلال
لجنة الانضباط تطلب فيديوهات خاصه ببوى وفولة والطريفى
الامل عطبره يقيل مدربه النيجيرى ادو
قون تخطت الحدود وحاورته النابى” من العيب ان يتأهل التوغولي على حساب الهلال .المهمه صعبه وليست مستحيله ..والجمهور عنصر تكتيكى .بشه وكاريكا قوة دفغ اضافيه ..جينارو الافضل ..وحذارى من الاخطتء الدفاعيه
الحسم الاحد ؛ شداد يقدم ثلاثه خيارات لتجاوز ازمه المريخ ..البروف: الاتحاد صاحب قرار لاوسيط وحريصون على استقرار النشاط
وسط حضور وصيحات الجماهير الهلال يرفع درجات الاستعداد لمعركة المصير ..فارياس يركز على المقدمه الهجوميه ..وجيوفانى وكاريكا وبشه يحسمان التقسيمه الرئيسيه
القطاع الرياضى يفتح الابواب للانصار
جيبا يخضع الثلاثى لتدريبات عنيفه
الهلال يوالي تحضيراته اليوم
مندوب التوغولي يصل الخرطوم
تركيز على التسديد والمعكوسات
لاعبو الهلال يؤدون قسم الانتصار
مواجهة ناريه بين الوادى والكوماندوز ..والعرب المتحفز يستقبل الفرسان ..بعثة هلال الجبال تغادر غدا والاهلى شندى يطوى ملف الممتاز بثنائية كسلا
النيلين