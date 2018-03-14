بالفيديو.. الرئيس البشير يحكي قصة صديقه و”دفعته” الذي ذهب للدراسة بأمريكا ووجد مفاجأة كبيرة تخص السودانيين بجامعة هارفارد

حكى الرئيس السوداني المشير عمر حسن أحمد البشير خلال لقاء جماهيري سابق بدارفور غربي السودان عن قصة قصيرة رصدها محرر موقع النيلين لصديقه وزميله “دفعته” الذي أصبح قانوني وذهب لأمريكا ليحضر بجامعة هارفارد إحدى أعظم الجامعات بالعالم.
وقال فخامة الرئيس وفق لما شاهد محرر موقع النيلين أن الجامعة التي درس بها صديقه أجرت بحث عن أعظم وأسرع الوسائل لحل النزاعات في العالم.
الرئيس البشير يحكي قصة
Geplaatst door غرائب الصور والفيديو op dinsdag 13 maart 2018
وتم عمل دراسة في العالم أجمع وفي نهاية الأمر وصلوا لنتيجة واحدة وهي أن أفضل وأنجع وأسرع وسيلة لحل النزاعات هي أعراف أهل دارفور.
ووصف البشير الأمة السودانية بالأمة المعلمة والمُدرسة والقدوة والتي تعرف الصلح وحل النزاعات وأضاف وفق لما شاهد محرر موقع النيلين: نحنا أعرافنا وتقاليدنا تدرس في أعظم الجامعات.
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
3 التعليقات
بانقا
2018/03/14 at 11:22 ص (UTC 2) رابط التعليق
دووووووووول والله بشة سواق سواقة قال صحبه في هارفارد قال كدي ورونا الدراسة دي رقمها كم و بي إسم منو.
عمر العقيد
2018/03/14 at 12:20 م (UTC 2) رابط التعليق
ههههههههه هم بيدرسوهم نظام حكم الإدارة الأهلية بواسطة المشايخ والعمد لطلاب كلية القانون من باب معرفة كل القوانين والشرائع في الدول ….وليس انهم توصلوا لأفضل وسيلة لحل النزاعات
...joi
2018/03/14 at 12:24 م (UTC 2) رابط التعليق
الرئيس الكداااااااب والله أنت مسخرة بي شكككككل ..