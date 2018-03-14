وزارة التربية: حصلنا على (95) مليون دولار من الشراكات الدولية

كشفت وزيرة التربية والتعليم الاتحادية، آسيا محمد عبد الله عن حصول الوزارة على 95 مليون دولار من الشراكات الدولية للتعليم بعد استيفائها لمنحة التعليم، إضافة إلى حصول الوزارة على 4 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي لتدريب المعلمين وصيانة المدارس الفنية للارتقاء بسوق العمل.
وقالت الوزيرة في الاحتفال بمنح رخصة ممارسة مهنة التعليم بالخرطوم أمس، إن قضية تمهين التعليم كانت من أشواق وأهداف كل شركاء مسيرة التعليم لتلبية مستحقات التنمية المستدامة.
ومن جانبه أوضح رئيس مجلس المهن التربوية والتعليمية عبد الباقي عبد الغني، أنه تم إجراء امتحان إلكتروني للمعلمين الذين تم منحهم الرخصة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الاتحادية، وأبان أن التدرج في العمل كان أهم توصيات تحديد نسب كليات التربية بإحراز نسبة 70% للالتحاق بمهنة التدريس.
الخرطوم: عواطف ادريس
صحيفة الجريدة
1 التعليقات
mukh mafi
2018/03/14 at 10:51 ص (UTC 2) رابط التعليق
ومشت وييين