الحزب الشيوعي يعلن اعتقال (4) من قياداته

أعلن الحزب الشيوعي، اعتقال السلطات (4) من قياداته، واقتيادهم لجهة غير معلومة.
وأكد القيادي بالحزب وعضو اللجنة المركزية صديق يوسف لـ(الجريدة) أمس، اعتقال الناطق الرسمي باسم الحزب فتحي الفضل، وعضو المكتب السياسي السر بابو، وعضو اللجنة المركزية على الكنين، وقيادي آخر.
وأوضح صديق أن عملية الاعتقال تمت مساء الاثنين الماضي، في العاصمة الخرطوم، قبل أن يتم اقتيادهم إلى جهة مجهولة، وقال إن حملة الاعتقالات التي تشنها السلطات تجاه قيادات الحزب تمثل استهدافاً ممنهجاً لوقف نشاط الحزب، واعتبرها انتهاكاً متكرراً لدستور السودان والمواثيق والأعراف الدولية.
الخرطوم: محمد الفاتح همة
صحيفة الجريدة