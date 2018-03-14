بالفيديو .. أول «خيَال» آلي محترف في العالم

نجحت شركة إيرلندية في تشكيل وتصميم وبلورة ما أسمته أول روبوت “خيَال” في العالم قادر على امتطاء خيل بمهارة عالية وقفز الحواجز بحرفية كما البشر.
وأوضحت شركة “بت برايت” التي تشارك بفارسها الآلي لأول مرة، مهرجان “شلتنهام” البريطاني لسباق الخيول في المملكة المتحدة، الذي انطلق اليوم، الثلاثاء وتستمر فعالياته حتى 16 مارس الحالي، أن روبوتها يتمتع بسرعة تصل إلى 30 ميلًا في الساعة وأداء فائق في قفز الحواجز ذات ارتفاع 4 أقدام.
صُنع الخيَال الآلي من مادة الستيل خفيفة الوزن، ليكون هيكله مرن قادر على الحركة بسرعة عالية، إضافة إلى تزويده بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي تسمح له بتوجيه الخيل داخل مضمار السباق كما الفارس البشري، بحسب ما نشره موقع ميرور البريطاني، اليوم الثلاثاء.
وقالت الشركة إن ذكاء الفارس الآلي وتضمينه تقنية صوتية مدمجة تُمكنه من التفاعل والتواصل مع نظيره البشري، مشيرة إلى أن روبوتها استغرق ثلاثة أشهر فقط لتصميمه وإنجازه وإخراجه بهذا الشكل النهائي، ما يعطي لمحة عن مستقبل الرياضة.
بوابة فيتو