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جرائم وحوادث

2018/03/14

2018/03/14


ضبط عملات أجنبية مهربة بمطار الخرطوم



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أحبطت إدارة الجمارك بمطار الخرطوم أمس، محاولة تهريب عملات أجنبية تتمثل في (31,900) دولار أمريكي و(50,700) ريال سعودي لخارج البلاد كانت بحوزة إحدى النساء المغادرات البلاد عبر مطار الخرطوم، وأوضح مدير جمارك مطار الخرطوم العميد شرطة محمد البدر مصطفى أن العملات تم ضبطها أثناء التفتيش الشخصي للمغادرين، مضيفاً أنها كانت مخبأة داخل جسم المغادرة ليتم اكتشافها وضبط العملات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الخرطوم: مي علي
صحيفة آخر لحظة

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