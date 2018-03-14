بالفيديو .. مراسلة تلفزيونية استهزأت بزميلتها .. كيف عاقبتها الحكومة؟

عاقبت الحكومة الصينية، مراسلة محلية، بعد استهزائها من زميلة لها، خلال تغطية مباشرة لمؤتمر الشعب الوطني، الذي أقيم في العاصمة الصينية بكين.
انتشر على مواقع الإنترنت، فيديو للمراسلة زانغ ويجو من محطة “أميريكان مالتيميديا تلفيجن” الأمريكية، وهي توجه سؤالا مدته 40 ثانية لرئيس أصول الدولة، شياو ياكينغ، بعد الجلسة الصباحية للمؤتمر، بينما تظهر علامات الامتعاض على زميلتها الواقفة بجوارها، ليانغ جيانغي، وهي صحفية اقتصادية، بحسب صحيفة “ساوث تشاينا مورننغ بوست”.
ويظهر في الفيديو علامات الضيق البادية على وجه جيانغي، أثناء طرح ويجو سؤالها، وهي تسرد خلفية بشأن الذكرى الـ 40 لانفتاح الصين.
ولكن بحسب زملائها، فإنه تم معاقبة ليانغ جيانغي، الثلاثاء 13 مارس/ آذار الجاري، بسحب تغطيتها لمؤتمر الشعب الوطني، كما أن حسابها على موقع “ويبو” وهو النسخة الصينية من “تويتر”، تم إغلاقه، وتم حجب البحث عن اسمها على مواقع التواصل الاجتماعي.
ولكن قبل حجب حسابها على “ويبو”، كانت ليانغ جيانغي شاركت الفيديو لردة فعلها على المراسلة زانغ ويجو، ونالت إشادات من البعض، إذ قال لها أحد المعلقين بأنه يصفق لها على صراحتها، بينما يرى آخر بأن مثل هذه الأسئلة مزعجة ولا تحمل أي معنى.
كما أن الفيديو جعل العديد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، أن يقدموا فيديوهات ساخرة لامتعاض المراسلة من سؤال زميلتها من المحطة الأمريكية.
سبوتنيك