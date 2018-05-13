ليلة “حمراء” تقود لمقتل العقيد النيجيري بالخرطوم على يد فتاة..تناول قرص “فياجرا” وبعد أن فرغ منها قتلته

في غضون أقل من (50) ساعة تمكنت شرطة محلية الخرطوم من فك طلاسم ابشع جريمة قتل شهدها حي الرياض في الساعات الأولى من صبيحة الخميس الماضي.
وراح ضحيتها مسؤول التأشيرة والهجرة بالسفارة النيجيرية بالخرطوم العقيد علمو سليمان, وطبقاً لمصادر شرطية فإن المتهمة عقب القبض عليها سجلت اعترافاً قضائياً مساء السبت بارتكابها الجريمة.
وكانت شرطة ولاية الخرطوم قد أعلنت عن فك طلاسم جريمة مقتل مسؤول الجوازات بالسفارة النيجيرية بالخرطوم التي وقعت فجر يوم الخميس العاشر من مايو 2018. وأكدت القبض على الجانية الأجنبية التي ارتكبت الجريمة وسجلت اعترافاً بذلك وفقاً لما نشر موقع النيلين في وقت سابق.
وقال مدير إعلام شرطة الخرطوم العقيد حسن عبدالوهاب -حسب مركز الخرطوم للإعلام الإلكتروني-، إن الجانية الأجنبية بقبضة الشرطة وبحوزتها مسروقات، مؤكداً أنها ستقدم لمحاكمة عادلة.
وأوضح أن الجانية تربطها علاقة عاطفية بالمجني عليه، مشيراً إلى وقوع خلاف مادي، أدى إلى قيام الجانية بقطع الشريان مابين فخذي المجني عليه ومعاجلته بضربة على رأسه بآلة حادة.
وأشار عبدالوهاب إلى أن الجانية هربت بجوال المجني عليه وبعض المسروقات وتمكنت الشرطة من القبض عليها واستعادة كل المسروقات.
وبحسب ما قرأ محرر موقع من صحيفة الانتباهة الصادرة صباح الأحد ففي اليوم الحادثة عاد القتيل من نيجيريا فقام بالإتصال بها هاتفياً وظل يكرر اتصالاته ويرجوها للحضور إليه, فاستجابت له واضمرت شيئاً في نفسها وأحضرت معها سكيناً.
وفي المساء كان الرجل في انتظارها فرحب بها واقتادها الي غرفته وهنالك شاهدت أموالاً طائلة بعضها بالعملات السودانية وبعضها بالعملات النيجيرية, فطمعت في المال ووضعت خطتها وقررت أن تجعله مطمئناً.
وعندها تناول الرجل قرص “فياجرا” وانقض على فريسته وفرغ منها, وقبل أن يقوم من مكانه كانت هي قد أخفت السكين أسفل “المخدة” فعاجلته بطعنة كانت ي السبب في وفاته.
إذا أن الطعنة أصابته على الفخذ, وسددت له طعنة اخرى قريبة أسفل البطن, الأمر الذي أدى لحدوث نزيف حاد للمجني عليه, وحينما حاول مقاومتها سدد لها طعنة اسفل بطنها فعادت لتسدد له طعنة بالظهر.
وبعدها حاول الرجل الابتعاد عنها وخرج من غرفته والدماء ترشح من جسده وتدحرج بالسلم فتارة يسقط وتارة اخرى يحاول النهوض مما ادى لاصابته بالرأس اصابة اسبه بطعنة السكين, وبعدها سقط بالصالة وخارت قواه.
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
5 التعليقات
إنتقل إلى نموذج التعليقات ↓
ابو عبدالرحمن
2018/05/13 at 3:31 م (UTC 2) رابط التعليق
تحية إجلال للشرطة الجنائية بمحلية الخرطوم للعمل الخارق والإحترافى قبل أن تقوم كلاب المعارضة عاهرات الأسافير الأجيرة بنشر سمومهم النتنة والإصطياد فى الماء العكر..تحية للعين الساهرة
ابو كريم
2018/05/13 at 3:48 م (UTC 2) رابط التعليق
الموضوع مدبر بنسبة كبيرة. ضربة السكين خلف الفخذ ضربة قتالية معروفة في فن قتال ال (سيلات) وهو فن قتال ماليزي معروف. اذا كان القتل بدافع السرقة كان ممكن تطعنو في بطنو او قلبو او اي مكان تاني. تاني شي القروش مالية المكان وهو بيحبها فعادي انها ممكن تطلب او ممكن تسرق وتغادر المكان. الموضوع محتاج تدخل جهاز المخابرات في القضية.
العقيد
2018/05/13 at 3:52 م (UTC 2) رابط التعليق
يامحمد عثمان …. دى ولا قصص أجاتاكرسيتى … سرد الواقعة بهذه الطريقة القصصية … هى من أفكارك ولا من سجلات الشرطة . أفضل ليك تتابع أخبار مراكز الشرطة من تتابع حكايات وأخبار لوشى وأم لوشى
ابو كريم
2018/05/13 at 3:52 م (UTC 2) رابط التعليق
سؤال: كيف ومتين ختت السكبن تخت المخدة؟ ومن وين جاب المحني عليهو سكينة وطعنها. اصلا مستحيل تكون عندو سكينة ورجل عقيد ومدرب وتقتلو بالبساطة دي؟؟؟
yousef
2018/05/13 at 4:16 م (UTC 2) رابط التعليق
والله دا عقيد ورق ساكت