“الاتحادي الديمقراطي” يدعو لمواصلة حملة اجتثاث الفساد

دعا الأمين العام المكلف للحزب الاتحادي الديمقراطي أحمد بلال وزير الإعلام، للاستمرار في حملة اجتثاث الفساد ومحاسبة المفسدين وقطع الطريق على المتلاعبين بقوت الشعب السوداني، لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد حالياً.
وخاطب بلال مؤتمر الحزب الاتحادي الديمقراطي لولاية الخرطوم، يوم السبت، حيث تم انتخاب رؤساء وأمانات الحزب بكل محليات الولاية بمشاركة قواعد الحزب بالمحليات المختلفة، وذلك توطئة لعقد المؤتمر العام للحزب خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الأمين العام رفضهم لأي حزب موازٍ، لافتاً إلى أن الحزب الاتحادي حزب وسطي بلا تطرف، مشدداً على ضرورة أن تحكم الحزب المؤسسية وأن يمارس الديمقراطية.
ودعا إلى ضرورة المضي قدماً لاجتثاث الفساد والاتجاه نحو التأسي بالدول المتقدمة في هذا المجال.
وشدد على أهمية محاسبة المفسدين وقطع الطريق أمام المتاجرين بقوت الشعب وعدم التراجع عن هذا الطريق.
شبكة الشروق