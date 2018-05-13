موظف بالبنك الفرنسي يستولي على (1,3) مليون من حسابات العملاء

أقر المستشار القانوني للبنك السوداني الفرنسي، بقيام موظف بأحد فروع البنك بالتلاعب في حسابات العملاء والاستيلاء على 1.3 مليون جنيه وتحويلها لمنفعته الشخصية دون وجه حق، وأكد محاكمة الموظف واسترجاع المبلغ وفصله عن الخدمة.
وأجاز الاجتماع العام العادي الخمسون للبنك السوداني الفرنسي ليل أمس الأول، تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2017، واعتمد قائمة المركز المالي الموحد وقائمة الدخل وحساب توزيع الأرباح المحققة، كما أجاز تقارير المراجع الخارجي وهيئة الرقابة الشرعية بخلو سجل البنك من المخالفات.
وأعلن رئيس مجلس إدارة البنك، طه علي البشير خلال الاجتماع ارتفاع إجمالي موجودات البنك السوداني الفرنسي بنهاية العام 2017 إلى 7.8 مليار جنيه بنسبة زيادة 57%، وقال إن البنك شهد تحسناً ملحوظاً في الأصول وإجمالي حقوق الملكية الذي ارتفع من 4.3 إلى 7.6 مليار جنيه مشيراً لارتفاع إجمالي حجم الودائع والهوامش العام الماضي إلى 9.8 مليار جنيه، وارتفع حجم التمويل الممنوح الى 9 مليارات جنيه، وأشار لخطط الإصلاح الشامل للبنك بإعادة الهيكلة لمعالجة اختلال الهيكل الإداري والتنظيمي، وأكد إصدار منتجات مصرفية متنوعة وابتكار سياسات تسويقية لاستقطاب ودائع العملاء.
صحيفة الصيحة.