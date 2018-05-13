مقتل وجرح (5) من المسيرية على أيدي جنوب سودانيين في أبيي

قتل 3 من المسيرية وجرح اثنان آخران في هجوم شنه ظهر أمس مواطنون من جنوب السودان ينتمون للدينكا بمنطقة “اللو” قرب أبيي بولاية غرب كردفان.
وقال أحد ذوي الضحايا لـ(الصيحة) إن الحادث وقع ظهر أمس بهجوم من الدينكا بغرض الاستيلاء علي أبقار ومواشي رعاة المسيرية، مبيناً أن المتوفين الثلاثة هم حماد موسى إزيرق، والأمين جمعة، والطعيمة دودي جابر، مؤكداً جرح كل من علي عجك، وحماد باخت،
وقال شاهد عيان لـ(الصيحة) إن أحد قاطني المنطقة أبلغ قوات الامم المتحدة “يونسيفا” الإثيوبية المتمركزة في أبيي بالهجوم قبل حدوث الاشتباك وتحركت القوة معهم، وقال عندما وجدوا الجناه أطلقوا النار في الهواء مما جعل الدينكا يطلقون النار دفاعاً عن أنفسهم.
صحيفة الصيحة.