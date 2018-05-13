السفير السعودي يزور مقر مركز الملك سلمان للاغاثة بمركز انصار السنة بالعاصمة الخرطوم

زار ظهر الأحد سعادة سفيرخادم الحرمين الشريفين الأستاذ علي بن حسن جعفر مقر مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية بالمركز العام لجماعة انصار السنة المحمدية بالسودان للوقوف على ترتيبات تدشين مشروع تفطير الصائمين في السودان الذي ينفذه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مع جماعة انصار السنة المحمدية وكان في استقبال السفير الأمين العام للجماعة د.عبدالله أحمد التهامي رئيس اللجنة العليا للمشروع وأعضاء اللجنة وزار السفير مقر المركز واطلع على معلومات المشروع والولايات التي سيتم التنفيذ فيها .
يذكر ان اللجنة العليا للمشروع اعلنت تدشين المشروع ظهر غد الإثنين 14مايو 2018 بحضور نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن بالمركز العام لجماعة أنصار السنة بالسجانة .