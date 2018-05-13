بالفيديو: الشاب السعودي المشهور يرقص ويغني مع الفنان محمد بشير الدولي في حفل بالرياض

مقطع فيديو متداول من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي للفنان محمد بشير “الدولي” وهو يغني في حفل بالسعودية، وذلك بمشاركة الشاب السعودي المشهور بغناءه للأغاني السودانية.
حيث إشتهر هذا الشاب الذي يظهر مع الفنان الدولي وهو يرقص، بنشره لمقاطع فيديو يتغنى فيها بالغناء السوداني ولمختلف الفنانين السودانيين، من بينهم الفنان محمد بشير الدولي والذي حضر إليه لمشاركته هذا الحفل.
ومن كثرة غناءه بالسوداني ونشره لمقاطع وهو يغني حتي أطلق عليه رواد مواقع التواصل الإجتماعي لفظ ” السعوداني” وهاهو اليوم في حفل سوداني لفنان سوداني بعد أن كان هذا الشاب يتمنى أن يغني بجانب أحد الفنانين السودانيين.
الخرطوم (كوش نيوز)
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الشاب السعودي المشهور يرقص ويغني مع الفنان محمد بشير الدولي في حفل بالرياض