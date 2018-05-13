ارتفاع غير مسبوق في أسعار الأسمنت والحديد بالخرطوم

كشفت متابعات (كوش نيوز) يوم الأحد عن ارتفاع أسعار مواد البناء ارتفاعاً غير مسبوقاً بأسواق الخرطوم رغم انخفاض طلب الشراء من المواطنين والمقاولين بسبب ارتفاع الأسعار وشح السيولة بعد تحجيمها من قبل الجهاز المصرفي .
وحمل أصحاب المحلات التجارية بسوق السجانة بالخرطوم ارتفاع الأسعار إلى زيادة تكلفة الترحيل بسبب أزمة الوقود مبينين في حديثهم لـ(كوش نيوز ) أن أسعارها ارتفعت ثلاثة أضعاف مقارنة بالفترة قبل إيقاف حركة إنسياب الاستيراد ، وعزوا إرتفاع الأسعار لارتفاع أسعار الترحيل من مناطق الإنتاج، نتيجة لانعدام الوقود.
وقال عثمان صاحب مغلق (بالسجانة ) أن سعر طن أسمنت عطبرة وبربر ارتفع إلى (3.700) جنيهاً مقارنة بـ(3.300) جنيهاً قبل انعدام الوقود ، فيما سجل سعر طن أسمنت السلامة وصخر السودان (3.500) جنيهاً وارتفع سعر طن حديد أبانواب إلى (30.600) ألف جنيهاً وقفز سعر حديد الأسعد والأمجد إلى (32) ألف جنيهاً.
أحمد قسم السيد
الخرطوم (كوش نيوز)