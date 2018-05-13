استقرار أسعار الدولار والريال السعودي مقابل الجنيه في السودان

استقرت أسعار العملات الأجنبية في السودان مقابل الجنيه السوداني يوم الأحد 13 مايو 2018 مع إفتتاح تعاملات الأسبوع في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 37.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 9.85 جنيه.
يوم الخميس 10 مايو 2018 مع ختام تعاملات الأسبوع الماضي في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 37.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 9.85 جنيه.
وبإطلاع محرر (كوش نيوز )على موقع بنك السودان الرسمي، فقد تقرر أن يكون سعر الدولار الأمريكي ليوم الإثنين الموافق 14 مايو 2018م، 27.0221 جنيهاً للحد الأدنى والسعر التأشيري 28.1480 جنيهاً والنطاق الأعلى 29.2739 جنيهاً ، أي أن معدل النطاق ±4%،.
أحمد الفاضل
الخرطوم (كوش نيوز)