ارتفاع أسعار العقارات بشرق النيل تعرف على (سعر المتر)

كشفت متابعات (كوش نيوز) يوم الأحد عن ارتفاع كبير في أسعار العقارات بشرق النيل بالخرطوم وبرر عدد من السماسره الزيادات لإرتفاع سعر الدولار.
وقال السمسار مصطفي حسن إن هنالك ركود عام في العقارات مقارنة بالفترة الماضية التي كانت تشهد انتعاشاً كبيراً خاصة بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ضد تجار العملة، لكبح جماح الدولار فكان لابد لهم أن يتوجهوا إلى الاستثمارات في العقارات ، مشيراً إلى أنها الطريقة الأفضل لحفظ قيمة رأس المال، ووصف حسن الزيادة في أسعار العقارات” بالمبالغة”، حيث ارتفع سعر إيجار الشقة بحي الفيحاء بشرق النيل إلى (6) ألف جنيهاً بدلاً عن (3) ألف فيما ارتفع سعر العقار اللوز إلى (5) مليار جنيهاً بدلاً عن (3) مليارات بينما ارتفع سعر العقار المؤسسي إلى (6) مليارات ونصف بدلاً عن (3) مليارات حيث وصل سعر المتر بحي الشاطئ بشرق النيل إلى (20) ألف جنيهاً العادي بينما وصل سعر المتر المميز بنفس الحي إلى (23) ألف جنيهاً.
وكشف يوسف عبدو صاحب مكتب لبيع العقارات بشرق النيل عن ركود عام في السوق وتوقع مزيد من تراجع القوة الشرائية بالعقارات لعدم توفر السيولة (الكاش) لدى المواطنين بعد تحجيم السيولة من قبل الجهاز المصرفي ، بجانب تمسك بعض أصحاب الأرض بأرضهم وعدم بيعها ،مشيراً إلى أنهم يترقبون مزيداً من الارتفاع في الأراضي ، خاصة في ظل إنفلات الأسعار وسياسة التحرير الاقتصادي التي يتبعها السوق حالياً.
أحمد قسم السيد
الخرطوم (كوش نيوز