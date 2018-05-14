بالفيديو: فتيات وشباب أمريكان يرقصون على أغاني الفنان الراحل محمود عبد العزيز بطريقة مبهرة

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لعدد من الأمريكيين يرقصون على أغاني الفنان الراحل محمود عبد العزيز وذلك بمشاركة شباب سودانيين، حيث يظهر في هذا المقطع الشباب يلبسون الزي السوداني من جلابية وطاقية ومركوب.
وكذلك الفتيات يلبسن الجدلة وهي من ملامح الموروث الثقافي في الأفراح والتي تتزين بها الفتاة السودانية يوم زفافها ويطلق عليها أيضاً الطاقية وتحتوي على الشعر والجورسيه والخرز.
حيث قاموا بالرقص على أنغام أغاني الفنان محمود عبد العزير كأغنية حليوة يا بسامة، شمس المزاد، وأغنية حماسية أخرى، و كل أغنية من هذه لديها رقصة مختلفة يؤدونها كالعرضة والرقص بالسيف والعديد من الرقصات الأخرى التي يتميز بها الشعب السوداني.
والجدير بالذكر أن هذا المقطع حظي بتداول واسع نظراً لما يحتويه من نشر للثقافة السودانية بالخارج، كما ليس هذه بأولى المرات التي يشاهد فيها أجانب يرقصون على الطريقة السودانية ، وإن دل هذا إنما يدل على تميز الثقافة والتقاليد السودانية حتى حظيت بهذا الإنتشار.
الخرطوم (كوش نيوز)
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فتيات وشباب أمريكان يرقصون على أغاني الفنان الراحل محمود عبد العزيز بطريقة مبهرة و”حليوة يا بسامة” تشعل الساحة