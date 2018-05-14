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أبرز العناوين, سياسية

السودان .. قرارات جمهورية يعلنها الرئيس تشمل إعفاء 8 وزراء و 5 وزراء دولة و 10 ولاة ولايات





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إنعقد مساء يوم (الأحد) 13 مايو 2018 إجتماع عاجل للمكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الذي يتمتع بالنسبة الأكبر في حكم السودان وذلك قبل موعده المحدد بأيام.

وبحسب متابعات محرر النيلين أعلن فيصل حسن ابراهيم نائب الرئيس لشؤون الحزب ومساعد رئيس الجمهورية في الساعات الأولى من صباح الإثنين عن تعديلات وزارية في تشكيلة الحكومة شملت 8 وزراء و 5 وزراء دولة و 10 ولاة ولايات، سيعلنها الرئيس السوداني عمر البشير في مراسيم جمهورية نهار يوم الإثنين 14 مايو 2018 .

الخرطوم/معتصم السر/النيلين

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ahmed | تم إضافته في مايو 14th, 2018

حيشيلوا أحمد ويختوا مكانه حاج أحمد ….الراجل دا أفلس وماعنده شي يعمله تاني

لا تغيير الوالي لا تغيير الوزير حيغير شي…………

المطلوب تغيير العقلية الحاكمة عن طريق تغيير الحاكم …
و الله المستعان

محمد ود احمد | تم إضافته في مايو 14th, 2018

راس الافعى راس الكوبرا لابد من قطع الراس لابد من تغيير اس المشكلة البشير .. الشعب الصابر اعطاك مدة اكثر من كافية ولم تنجح عشعش الفساد من بيتك الى اخوانك الى اقربائك الى الكيزان .. جاء وقت ذهابك


 