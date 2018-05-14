السودان .. قرارات جمهورية يعلنها الرئيس تشمل إعفاء 8 وزراء و 5 وزراء دولة و 10 ولاة ولايات









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إنعقد مساء يوم (الأحد) 13 مايو 2018 إجتماع عاجل للمكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الذي يتمتع بالنسبة الأكبر في حكم السودان وذلك قبل موعده المحدد بأيام.

وبحسب متابعات محرر النيلين أعلن فيصل حسن ابراهيم نائب الرئيس لشؤون الحزب ومساعد رئيس الجمهورية في الساعات الأولى من صباح الإثنين عن تعديلات وزارية في تشكيلة الحكومة شملت 8 وزراء و 5 وزراء دولة و 10 ولاة ولايات، سيعلنها الرئيس السوداني عمر البشير في مراسيم جمهورية نهار يوم الإثنين 14 مايو 2018 .

الخرطوم/معتصم السر/النيلين