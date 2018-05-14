حزب الأغلبية في السودان يعلن خفض الإنفاق الحكومي والتسيير بنسبة 25%

أعلن المكتب القيادي للمؤتمر الوطني فجر (الإثنين) عن تعديلات واسعة في الحكومة شملت (8) وزارات، (5) وزراء دولة، و(10) ولاة، سيتم إعلانهم في وقتٍ لاحق.
وكشف نائب رئيس الحزب فيصل حسن إبراهيم في تصريحات صحفية، عن معالجات اقتصادية تم وضعها، بعد مناقشة تقرير القطاع الاقتصادي، أهمها خفض الإنفاق الحكومي والتسيير بنسبة 25%.
وقال بعد انتهاء اجتماع المكتب القيادي،الذي يضم (45) عضواً إنه تم التأكيد على إيقاف الشركات الحكومية من النقد الأجنبي، وإنشاء محفظة برؤية جديدة للصادر، وزيادة الإنتاج النفطي، ومعالجة المصافي، فضلاً عن توفير التمويل اللازم للصيانة.
وأكد فيصل على ضرورة سد منافذ التهريب، وضرورة إيجاد آلية لتوزيع الجازولين للحاق بالموسم الزراعي.
واستمر اجتماع المكتب القيادي قرابة أربعة ساعات، تم خلاله ترشيح عدد من الأسماء لتولي الحقائب الوزارية، كما تم مناقشة تقرير اقتصادي قدمه وزير الدولة بالمالية عبد الرحمن ضرار.
الخرطوم: باج نيوز