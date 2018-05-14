في أي عام من عمر النبى عدّد فى الزوجات؟

قال الشيخ حازم جلال، الداعية الإسلامي، إن النبى تزوّج من السيدة خديجة رضى الله عنها ولم يتزوج عليها فى حياتها.
وأضاف “جلال”، فى لقائه على فضائية “المحور”، أن النبى الكريم لم يتزوج إلا بأمر من الله عز وجل وعدّد فى الزوجات وهو فى الثانية والخمسين من عمره، منوهًا أن النبى لم يتزوج إلا لحكمة، كأن تزوّج امرأة لوفاة زوجها أو امرأة أرادت الدخول فى الإسلام.
وأشار إلى أن النبى ظل وفيًا للسيدة خديجة حتى بعد مماتها وطلب خيمة عند قبرها، وكان إنسانا بمعنى الكلمة وتقول السيدة عائشة “كنت أشرب بفمى من الإناء وأنا حائضة فيشرب النبى من موضع شربي”.
وتابع: “النبى الكريم كان يتحنن على زوجاته ويوزع مسرته عليهن جميعا وكان لا يخرج من بيت إحداهن إلا ويقبلها ويحنن قلبها، ولا يذهب إلى الأخرى إلا والتى قبلها راضية”.
وأشار إلى أن النبى لم يعنف إحدى زوجاته مرة، مطالبا الأزواج بألا يعنفوا زوجاتهم، وعلى الزوجات أن يطعن أزواجهن.
مصراوي