الفاتح باني : مشاركة أوتارا مع الهلال ضد الخرطوم سليمة

أكد الفاتح باني رئيس اللجنة المنظمة للمسابقات بالاتحاد السوداني لكرة القدم أن مشاركة الإيفواري ديبالا أوتارا مع فريقة الهلال في مباراة الخرطوم الوطني مساء أمس الأول سليمة ولا غبار عليها لافتاً إلى أن الاعتراض الذي تقدم به الخرطوم غير صحيح بعد أن اعتمد الكوماندوز في اعتراضهم على إيقاف اللاعب من قبل اللجنة المنظمة بحسب صحيفة الصدى، مشيراً إلى أنهم في اللجنة أوقفو اللاعب إلى حين انعقادها اجتماعها الثاني الذي تم انعقاده مؤخرا وبالتالي تم استيفاء الإيقاف ومن ثم تم استدعاء اللاعب من قبل لجنة الانضباط في اجتماعها يوم بعد غد الثلاثاء وبالتالي فإن مشاركة أوتارا أمام الخرطوم الوطني صحيحة.
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