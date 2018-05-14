بالصور.. في السودان.. العثور على سيارة إسعاف تقوم بنقل البنزين و الجازولين بدلاً عن المرضى

اشتعلت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في السودان اليوم الاثنين بصور لسيارة إسعاف محملة بالوقود “البنزين” و “الجازولين”.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي وزارة الصحة وسائق عربة الإسعاف بعد أن أوضحت الصور امتلاء السيارة التي كتب عليها “وزارة الصحة الإتحادية” بكميات كبيرة من الوقودين البنزين والجازولين حسبما ذكر ناشرو الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكتب الكثيرون ممن تداولوا الصور على مواقع التواصل الاجتماعي منتقدين هذا السلوك, وعبروا عن استيائهم الكبير من هذا التصرف وذكروا أن سيارات الإسعاف مخصصة لنقل المرضى فقط ولا يسمح لها بنقل أي شيء آخر ناهيك عن الوقود.
الجدير بالذكر أن السودان يعيش أزمة كبيرة في الوقود الأمر الذي أدى تسبب في بيع البنزين والجازولين في السوق الأسود وبمبالغ خرافية.
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين