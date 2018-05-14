المريخ يصرف النظر عن سيف تيري ويتجه لترومبيل

اعلن مجلس إدارة نادي المريخ صرف النظر عن المهاجم الدولي سيف الدين مالك “تيري” لاعب نادي الخرطوم الوطني، بسبب مغالاة إدارة النادي في القيمة المالية .
حيث طالبت بمبلغ وقدره “250 ألف دولار” لاطلاق سراحه، وهو الأمر الذي إعتبرته إدارة نادي المريخ مبلغاً تعجيزياً هذا علاوة على أن الفريق الأحمر ليس في حاجة لخدمات سيف تيري في وجود بكري المدينة ومحمد عبدالرحمن وفوفانا وخالد النعسان .
هذا وبحسب صحيفة قوون أن مجلس المريخ أتجه الى مهاجم مريخ نيالا عمر ترومبيل، للتعاقد معه على اعتبار أن هجوم الفريق يحتاج للاعب “محطة” قوى البنية، وهي الصفات التي توفر في مهاجم فريق مريخ نيالا .