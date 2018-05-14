وزيرة الإتصالات السودانية: الذكاء الاصطناعى اضحى عنصر اساسي للمساعدة فى تنفيذ اهداف التنمية المستدامة والتمتع بحياة افضل

وزيرة الإتصالات وتكنلوجيا المعلومات تشهد الاحتفال باليوم العالمي للإتصالات ومجتمع المعلومات تحت شعار: تمكين المجتمع من الاستخدام الإيجابي للذكاء الإصطناعي
نظّم جهاز تنظيم الاتصالات والبريد ببرج الاتصالات الإثنين احتفالا باليوم العالمى للاتصالات ومجتمع المعلومات تحت شعار (تمكين الجميع من الاستخدام الإيجابي للذكاء الاصطناعى) وذلك بحضور الدكتورة تهانى عبد الله عطية وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور يحيى عبد الله مدير الجهاز وقيادات الوزارة وشركات الاتصالات العاملة بالبلاد ولفيف من اساتذة الجامعات.
ودعت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدى مخاطبتها الاحتفال لضرورة تحديد الفرص والتحديات لضمان ان يصبح الذكاء الاصطناعى (A I) اداة رئيسية لمعالجة التحديات المتعلقة بتحقيق اهداف التنمية المستدامة وقياس اثرها ، مشيرة للتقدم الهائل الذى شهده قطاع الاتصالات خاصة في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى الذى قالت انه اضحى عنصر اساسي للادوات الاستباقية والتطبيقات المستخدمة للمساعدة فى تنفيذ اهداف التنمية المستدامة والتمتع بحياة افضل عن طريق تحسين الرعاية الصحية والتعليم والخدمات المالية والزراعة والنقل وغيرها من الخدمات التى تقدم للمواطنين. وقالت د. تهانى ان حرص الوزارة ممثلة فى جهاز تنظيم الإتصالات والبريد على الاحتفال بصورة راتبة باليوم العالمى للاتصالات ياتى تأكيدا على حرصها على تنفيذ ومتابعة توجيهات الاتحاد الدولى للاتصالات ومواكبة مايشهده القطاع من تطور مستمر بما يسهم فى تشكيل عالم المستقبل ومعالجة مشاكلة المختلفة المعقدة بالاستفادة من تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات فى حل المعضلات المتمثلة فى الفقر والبطالة والتغير المناخى بالاستفادة من تقانات الذكاء الاصطناعي وأوضحت ان هذه التقنيات تمثل فرصة للدول النامية فى التعامل مع معوقات التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جانبه استعرض د. يحيى عبد الله مدير جهاز تنظيم الاتصالات والبريد أهداف الاحتفال باليوم العالمى للاتصالات مشيرا لدوره فى نشر الوعى بالامكانات والفرص لسد الفجوة الرقمية بين الدول وعكس نشاطات السودان لتوظيف الذكاء الاصطناعي فى التنمية وفتح المجال امام رواد الاعمال وخدمة القطاعات الاخري واعلن د . يحيى فى هذا الصدد عن تبنى الجهاز لمشروعات الشباب والطلاب والعمل على ربطها مع الجهات التى يمكن الاستفادة منها واوضح الخطوات التي بدأها الجهاز لفتح الفرص لرواد الاعمال دخول السوق المحلى ومنه للعالمية. الى ذلك قدم عدد من الأساتذة الباحثين خلال ورشة العمل التى نظمت فى إطار الاحتفال محاضرات عن الذكاء الاصطناعى وفائدته فى حل مشاكل العالم الواقعى وماستشهده برمجة أنظمة الحاسوب من تغيير جذري وقدم المحاضرون أمثلة لتطبيقات الذكاء الاصطناعى ومهددات استخداماته السالبة وتهديدها للبشرية.
وشمل الاحتفال عرضا لمشاريع قدمها طلاب بعض الجامعات اليودانية تناولت تطبيقات للذكاء الاصطناعي في السودان شملن مشاريع لتحسين الحركة المرورية والتعرف على الاشياء وغيرها من المشاريع التي تناولت مواضيع هامه قابلة للتطبيق في السودان مما يؤكد ان بالسودان كوادر قادرة على انتاج تطبيقات وبرمجيات محلية يمكن ان توظف لمعالجة مشاكل خاصة بالسودان ليمتد اثرها للعالم باذن الله..
الخرطوم
برج الإتصالات
١٤ مايو ٢٠١٨م
1 التعليقات
Ali sdeeq
2018/05/14 at 9:48 م (UTC 2) رابط التعليق
وزيرة الاتصالات هذه تغرد خارج السرب الناس في أزمة البنزين وغلاء الاسعار وانعدام الدواء وكيس الملاح (قبل الكيزان كانت قفة الملاح) والوزيرة عامله اجتماع للذكاء الاصطناعي…
شركات الاتصالات في السودان سبب أزمة الدولار وزارة المالية والاقتصادية إذا م عارفه تعرف شركة زين مستثمرين أجانب كل أرباح الشركة من جنية سوداني تحول إلي دولارات وتذهب للمستثمرين الأجانب سواء كان تهريب أو بالبنوك
إذن الشعب السوداني يتكلم من دم قلبه وزين تنخر في عصب الاقتصاد وشركات الاتصالات أساساً مافيها خسائر كبيرة مفروض الحكومة تعمل تأميم لشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية والشركات الزراعية المصرية والاخري والمصانع والشركات الأجنبية لأنها هي سبب أزمة الدولار في السودان
مؤتمر الوزيرة هذه أم الفساد…
مفروض يتم اعفاءها من منصبها اليوم قبل الغد
الحكومة عايشه في برج عاجي والمواطن عائش في الشارع. .فالتنزل الحكومة من برجها وتتلمس مشاكل وهموم المواطن