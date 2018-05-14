فيديو: سوداني صاحب بشرة بيضاء يضحك من وصف المصريون له بأنه (سوداني مقشر)

ضحك رجل سوداني صاحب ملامح غربية وبشرة بيضاء وشعر أشقر يبدو في هيئة (خواجة) على وصفه (بالسوداني المقشر) وتحدى كل من يراه أن يتعرف على أنه سوداني .وكان الرجل الأبيض السوداني يتكلم بلهجة سودانية دارجية سليمة النبرات تؤكد سودانيته.
وقال الرجل إنه درس الجامعة في مصر وعندما كان يذهب كان أصدقائه المصريون يقولون عنه بأنه (سوداني مقشر) وأنه عندما ينزل من الطائرة يزيل بشرته السمراء ليبدو بالصورة التي هو عليها أبيض اللون.
وعلق عدد من السودانيين المتابعين على أن وجود سوداني أبيض البشرة ليس بالأمر الغريب حيث يتمتع السودان بتنوع عرقي كبير ، و توجد فيه مختلف الألوان من اللون الأسمر إلى البياض الكامل.
الخرطوم (كوش نيوز)
لمشاهدة الفيديو
سوداني صاحب بشرة بيضاء يضحك من وصف المصريون له بأنه (سوداني مقشر)