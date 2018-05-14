زيادات في أسعار العقارت جنوب الخرطوم

كشفت جولة لـ(كوش نيوز ) في جنوب الخرطوم عن ركود ملحوظ في أسواق العقارات هذه الأيام .
وأوضح معظم السماسرة الذين أستنطقتهم ( كوش ) الركود نسبة لتذبذب أسعار صرف الدولار ، العامل الذي أدى لتخوف التجار من البيع ، مقابل عمليات شراء ، لافتين إلى انخفاض في أسعار بعض العقارات بأطراف العاصمة خاصة بالسكن الشعبي ،
وقال ناشطون في مجال العقارات في إفاداتهم لـ(محرر كوش) بمنطقة السجانة والسلمة أن آخر عقار بيع في منطقة السلمة بمساحة (500 ) متر كان بسعر مليون ونصف ، بينما بلغ سعر السكن الشعبي 800 إلى 990 الف جنيهاً فيما يبلغ سعر إيجار المنزل العادي بالأزهرى والامتداد من 3 إلى 5 الف جنيهاً ، ويبلغ سعر إيجار الشقة المفروشة 5 إلى 7 الف جنيهاً ، وسعر الشقة العادية لايتجاوز 5 الف جنيه بالأزهري.
وقال حمدى فخر الدين صاحب محل عقارات جنوب الخرطوم إن الأسعار الحالية بالسوق تعتبر وهمية وغير حقيقية فسعر القطعة الخالية في منطقة يثرب بضواحي الكلاكلة مثلاً مابين (800 إلى 950 )ألف ، وأضاف أن سوق العقارات هذه الأيام يشهد ركوداً نتيجة لتحجيم السيولة ، مؤكداً ارتفاع أسعار العقارات حيث بلغ سعر القطعة بمنطقة أبوآدم 770 إلى 820 ألف جنيهاً ، فيما بلغت منطقة جبرة جنوب من 950 ألف جنيهاً وأكثر ، وأضاف أن المناطق الطرفية انخفضت أسعارها حيث بلغت منطقة المدينة الخيرية بالسلمة حوالي 350 ألف جنيهاً ، و اوضح الطيب خليل أن السوق يشهد ركوداً منذ زمن طويل بسبب تذبذب أسعار الدولار بعد سياسات البنك الأخيرة ، وأضاف أن أسباب ارتفاع الايجارات هو كثرة الطلب على الشقق والمساكن ، بسبب تواجد الكثير من الأجانب بالبلاد في الفترة الأخيرة خاصة الارتريين والاثيوبيين واليمنين والسوريين بالإضافة لمواطنى دولة جنوب السودان مما شجع أصحاب المباني على اختيار المستأجرين ، بالمقابل أدى ذلك لارتفاع جنوني في أسعار إيجارات المنازل جنوب الخرطوم.
أحمد قسم السيد
الخرطوم (كوش نيوز)