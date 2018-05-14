فيديو: كفيف سوداني يدخل مذيعة في حالة بكاء ثم يضحكها بتقليد الفنانة نانسي عجاج

أدخل الفنان الكفيف بابكر زين العابدين مذيعة قناة سودانية 24 تسنيم رابح في حالة من البكاء خلال لقاء تلفزيوني عبر الأغنيات التي قدمها وهي أغنية (طول مفارق حيو) لثنائي العاصمة والأغنية الثانية كانت رائعة الفنان صلاح مصطفى (غالي الحروف) حيث لم تتمالك دموعها من الأداء المعبر للفنان الكفيف .
وقالت رابح للفنان الكفيف بأنهم لن يغفروا له إدخالهم في هذه الحالة من البكاء ، طالبة منه إخراجهم منها عبر المواهب الكوميدية التي يتمتع بها حيث قدم فقرة من التقليد عبر الأداء التمثيلي لبعض الشخصيات التي يجيد تقليدها وكان أبرزها تقليده لصوت الفنانة نانسي عجاج الذي جعلها تضحك من قدراته الكبيرة على على آدائه .
الخرطوم (كوش نيوز)
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كفيف يدخل مذيعة في حالة بكاء ثم يضحكها بصوت نانسي عجاج