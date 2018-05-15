البشير يزور خبير المياه الدولي يحي عبدالمجيد للاطمئنان علي صحته

قام السيد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير يرافقه البروفيسور ابراهيم احمد عمر رئيس المجلس الوطني والاستاذ حاتم حسن بخيت وزير الدولة برئاسة الجمهورية مدير عام مكاتب رئيس الجمهورية مساء الإثنين بزيارة للسيد المهندس يحي عبد المجيد خبير المياه الدولي بمنزله بالخوطوم للاطمئنان علي صحته .
وشهدت الزيارة نقاشا مستفيضا حول الري في السودان وتعظيم فوائد مشروعاته واستخدام مياه الري لتوسيع الرقعة الزراعية في البلاد تأسيسا علي البحوث والدراسات التي اجراها الخبير الدولي عبدالمجيد حول مياه الانهار في حوض النيل.
وقد وعد السيد رئيس الجمهورية بتوظيف هذه الدراسات والبحوث لخدمة التنمية الزراعية بالبلاد.
الخرطوم 14-5-2018 م (سونا)
1 التعليقات
شارد ما وارد
2018/05/15 at 3:24 ص (UTC 2) رابط التعليق
–(وافق شن طبقة)—.
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وبما أن الرئيس في زيارته،، ممكن يسأل الدكتور (خبير الري الدولي) عن الدمار الذي سببته قراراته العقيمة عندما كان وزيرا للري في عهد الراحل نميري ،، وادى الى نشوء جزر من الطمي خلف خزاني سنار والروصيرص. حتى اصبح من الضروري صرف ملايبن الدولارت من اجل تعلية الخزانات. هل قام احد بإرسال الفاتورة ليحيى عبد المجيد ؟؟
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ان عدم مسائلة الذين يجرمون في حق هذه البلاد هو الذي يحطم مستقبل أبنائنا وحقهم في العيش الكريم على أرض السودان الطاهرة.
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ومن هذا المنطلق ،، نرجو ان يأتي اليوم الذي يحاسب فيه البشير وزمرته عما إقترفوه في حق هذا الوطن.