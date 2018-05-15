مونديال 2018 .. التشكيلة الأولية للأرجنتين

خلت التشكيلة الأولية التي أعلنها مدرب الأرجنتين خورخي سامباولي لنهائيات كأس العالم في كرة القدم روسيا 2018 من المفاجآت، وقد ضمت هداف مانشستر سيتي الإنجليزي، سيرخيو أغويورو، الذي يتعافى من إصابة أنهت موسمه مع ناديه.
وشارك أغويورو للمرة الأخيرة مع سيتي في الشوط الثاني من مباراة إياب ربع نهائي دوري الأبطال ضد ليفربول (1-2) في 10 أبريل الماضي، قبل أن ينتهي موسمه بسبب إصابة عانى منها منذ مارس.
وعلى رغم تفاؤل مدرب سيتي الإسباني جوسيب غوارديولا الذي قاد الـ”سيتيزينس” إلى لقب الدوري الممتاز هذا الموسم، بحظوظ أغويرو بأن يكون مع منتخب بلاده في مونديال روسيا الذي ينطلق في 14 يونيو ، بدا طبيب الاتحاد الأرجنتيني هوميرو داغوستينو أكثر حذرا بهذا الشأن.
وقال داغوستينو الشهر الماضي لقناة أرجنتينية “لن يكون أغويرو 100 في المئة بكامل لياقته البدنية في ظل الوقت القليل المتوفر له للتحضر لكأس العالم”.
وتلعب الأرجنتين أولى مبارياتها في 16 يونيو ضد أيسلندا ضمن المجموعة الرابعة التي تضم كرواتيا ونيجيريا.
وقد ضمت تشكيلة سامباولي أيضا نجمي يوفنتوس وإنتر ميلان الإيطاليين باولو ديبالا وماورو إيكاردي.
وكشف سامباولي في مؤتمر صحافي عقده الإثنين في إيزيزا بالقرب من بوينوس ايرس، أنه سيعلن عن التشكيلة النهائية المكونة من 23 لاعبا في 21 مايو الحالي.
وهنا التشكيلة الأولية:
– لحراسة المرمى: سيرخيو روميرو (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، ناهويل غوزمان (تيغريس المكسيكي)، ويلي كاباييرو (تشلسي الإنجليزي)، فرانكو أرماني (ريفر بلايت).
– للدفاع: راميرو فونيس موري (إيفرتون)، ماركوس روخو (مانشستر يونايتد)، نيكولاس أوتامندي (مانشستر سيتي)، غابريال مركادو (إشبيلية الإسباني)، فيديريكو فازيو (روما الإيطالي)، نيكولاس تاغلافيكو (أياكس أمستردام الهولندي)، إدواردو سالفيو (بنفيكا البرتغالي)، ماركوس أكونيا (سبورتينغ البرتغالي)، كريستيان إنسالدي (تورينو الإيطالي)، خافيير ماسشيرانو (هيبي فورتشون الصيني)، جيرمان بيتسيلا (فيورنتينا الإيطالي).
– للوسط: لوكاس بيليا (ميلان)، إيفر بانيغا وغيدو بيتزارو (إشبيلية الإسباني)، لينادرو باريديس (زينيت سان بطرسبورغ الروسي)، انخل دي ماريا وجيوفاني لو سيلسو (باريس سان جرمان الفرنسي)، إنزو بيريز (ريفر بلايت)، مانويل لانزيني (وست هام يونايتد)، بابلو بيريز وكريستيان بافون (بوكا جونيورز)، ماكسيميليانو ميزا (إنديبندينتي)، ريكاردو سنتوريون (راسينغ)، رودريغو باتاليا (سبورتينغ البرتغالي).
– للهجوم: ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني)، سيرخيو أغويرو (مانشستر سيتي)، غونزالو هيغواين وباولو ديبالا (يوفنتوس الإيطالي)، ماورو ايكاردي (إنتر ميلان)، دييغو بيروتي (روما).
سكاي نيوز