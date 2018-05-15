حكاية الأوكراني مؤسس الواتساب .. من عامل نظافة إلى أحد أثرياء العالم.. وهذا حجم ثروته!

لم يمنع الفقر والحرمان الشاب الأوكراني جان كوم (37 عاماً)، من تحقيق أهدافه ليصبح صاحب ثروة تقدر قيمتها بعدة مليارات.
عامل نظافة
في ظل الأوضاع الاقتصادية الخانقة في 1992، قرر كوم ووالدته الهجرة إلى الولايات المتحدة، وفيها بدأ ” العمل كعامل نظافة في محل صغير وأمه جليسة أطفال لكسب الرزق فيما عاش وحيدا بعد وفاة والدته التي توفيت جراء إصابتها بمرض السرطان وذلك عقب 3 سنوات من وفاة والده.
تعلم البرمجة
وحسب موقع “أراجيك” فكر “كوم” بعد مرور عامين في تعلم أمر أخر وتحسين وضعه، فكانت تعلم البرمجة هي طريقه، واستأجر الكتب اللازمة لعدم استطاعته شراءها، وعلّم نفسه بنفسه، ومع الوقت ترك المدرسة وذهب للعمل في شركة ياهو،وأثناء العمل في ياهو صادف “كوم” صديقه وشريكه المستقبلي في تأسيس واتساب، مهندس البرمجيات براين أكتون، وبعد سنوات ترك الصديقان العمل في ياهو من أجل البحث عن فرص أخرى أفضل.
تأسيس شركة واتساب
وأفاد الموقع أن”كوم” حاول الحصول على عمل في “فيسبوك”، لكنه فشل، وبعد ذلك فكّر في تأسيس شركة واتساب عام 2009، وانضم إليه “أكتون” صديقه حيث جاءت الفكرة، من فترة طفوللته التي قضاها في أوكرانيا، ، فالخصوصية كانت مفقودة في البلد الشيوعي حيث البوليس السري، لذا كان البحث عن خدمة توفّر تلك الخصوصية في تبادل الرسائل. فاتجه لإنشاء شركته الخاصة.
كبرى شركات العالم
وخلال 8 سنوات نمى تطبيق واتساب من لا شيء إلى أن أصبح من كبرى شركات العالم، وضم مليار و200 مليون مستخدم، مليون مستخدم جديد يوميًا، أكثر من 50 مليون رسالة عبر واتساب يوميًا، 100 مليون مكالمة صوتية تتم يوميًا من خلاله 70% من مستخدمي واتساب يقوموا باستخدامه يوميًا، أكثر من مليار و 600 ألف صورة يتم مشاركتها عبره.
أحد أثرياء العالم
وفي فبراير 2014 تمت صفقة استحواذ فيسبوك على واتساب بقيمة 19 مليار دولار. وجعلت هذا المبلغ ثروة جان كروم تبلغ 10 مليارات دولار، ليصير من أثرياء العالم، في المرتبة الـ170 على مستوى العالم. بحسب مجلة فوربس.
صحيفة المرصد