اقتصادي يطالب البرلمان بالتدخل لحفظ حقوق سودانير وفقا للاتفاقيات الدولية

طالب دكتور هيثم محمد فتحي الباحث والمحلل الاقتصادي البرلمان بالتدخل لحماية حقوق سودانير فى خدمات الطيران داخل المطار والتى تتمثل فى الخدمات الأرضية وخدمات الركاب وصيانة وتموين الطائرات وغيرها من الخدمات علاوة على حفظ حقوق العاملين .
وأضاف هيثم في تصريح (لسونا) أن هذه الحقوق نصت عليها اتفاقية شيكاغو عبر الاتفاقيات الثنائية بين شركات الطيران وهذا مالم يُعمل به ،موضحا أن الشركات الخاصة ظلت تعمل في الفراغ الذى خلفته سودانير ولم تأت بجديد يضاف الى صناعة الطيران في البلاد، لافتا الى أن هذه الشركات لم تستطع منافسة الشركات الأجنبية التي سلبت الناقل الوطني كافة حقوقه بعد تبني الدولة لسياسة فتح الأجواء والتى أضاعت على البلاد ملايين الدولارات لجهة أن هذه السياسة تم تنفيذها بطريقة غير مدروسة وفى غياب سودانير كما أن سياسة فتح الأجواء حسب الاتفاقية الدولية تتيح للنواقل الوطنية تحصيل رسوم عن كل راكب يعبر أجواء بلادها مبينا أن مطار الخرطوم حسب الاحصائيات قد استقبل خلال العام الماضى أكثر من ثلاثة ملايين راكب وكان يمكن للناقل الوطنى أن يجني أرباحا هائلة من هذه الرسوم وفقا للاتفاقية الدولية وهذا أيضا لم يحدث .
وحول هيكلة سودانير شدد هيثم على ضرورة ان تسبق هذه الهيكلة وضع خطة متكاملة من خلالها تحدد الشركة أهدافها ورؤيتها المستقبلية على ان تشمل هذه الرؤية تحديد الخطوط وعدد الطائرات ونوعيتها قبل تسريح العاملين .
سونا