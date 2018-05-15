شاب عمره 27 عاماً وراتبه الشهري 42 مليون دولار !

حقق شاب عشريني أعلى دخل مالي شخصي خلال العام الماضي 2017 على مستوى الكون ، إذ تلقى أكثر من نصف مليار دولار كمرتب مالي عن العام المنصرم بأكمله، ما يعني أنه كان يحصل على 42 مليون دولار شهرياً أو 1.4 مليون دولار يومياً طوال العام الماضي.
سناب شات
أما الشاب صاحب أعلى راتب في العالم خلال العام الماضي فهو الذي يمتلك ويدير التطبيق الذي يشغل ملايين الشباب حول العالم وهو “سناب شات”، حيث حصل إيفان سبيغل على 504.5 مليون دولار كمرتب مالي عن العام الماضي 2017 من شركة “سناب إنكوربوريشن” المالكة للتطبيق الذي أصبح أحد أكبر شبكات التواصل الاجتماعي في العالم وأوسعها انتشاراً.
أعلى راتب على مستوى الكون بأكمله
وبحسب قائمة وكالة “بلومبيرغ” وفقاً لما نقله موقع “العربية.نت” لأعلى عشرة رواتب حصل عليها كبار الرؤساء التنفيذيين في الولايات المتحدة والعالم فإن سبيغل يتربع على رأس هذه القائمة وبفارق شاسع عن الشخص الذي يليه، حيث يُعتبر سبيغل بهذا الدخل المالي الفلكي صاحب أعلى راتب على مستوى الكون بأكمله.
وفي تفاصيل الدخل المالي الذي حصل عليه سبيغل يتبين بأن راتبه الأساسي يبلغ 98 ألف دولار فقط، لكنه حصل على 503.2 مليون دولار نتيجة الطرح العام للشركة التي كان قد أسسها، وحصل على أكثر من مليون دولار أخرى نتيجة أعمال أخرى.
صحيفة المرصد