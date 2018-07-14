إجراءات لضبط الساحة الفنية بالبلاد

التقى الأمين العام لمجلس حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة؛ الفريق الدكتور طارق عثمان الطاهر، بمكتبه في الإمانة العامة بالمكتب التنفيذي لاتحاد المهن المؤسيقية والفنية برئاسة الدكتور عبد القادر سالم والأمين العام للاتحاد سيف الجامعة وعدد من الأعضاء وممثل المجلس القومي لرعاية الثقافة والفنون.
حاثاً المجلس على ضرورة حفظ حقوق المبدعين؛ لا سيما في الفضاء المفتوح من قنوات وإذاعات والتدفق المعلوماتي، مؤكدا على دور مجلس حماية حق المؤلف والحقوق والمجاورة في إقامة الورش التثقيفية للمبدعين والفنانين وتبصيرهم بقوانين الملكية الفكرية لحفظ الحقوق وحمايتها من القرصنة، واعدا بتقديم الدعم اللازم، مشيرا لضرورة ضبط الساحة الفنية، والتعاون بين المجلس واتحاد المهن الموسيقية ووضع خطة للنهوض والمواكبة وإعداد خطة متكاملة لحفظ الحقوق ورعايتها، واعدا جميع الكيانات الأدبية والفنية بالجلوس معهم للتنسيق والتشاور.
من جانبه تعهد الدكتور عبد القادر سالم رئيس اتحاد المهن الموسيقية والفنية بالتنسيق والتعاون لتطوير وترقية الأغنية السودانية والعبور بها للعالمية.
سونا.