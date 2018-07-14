جوبا تنفي تورط جيشها في جرائم “الوحدة”

نفى الناطق الرسمي باسم الجيش الشعبي في جنوب السودان، لول رواي، تورط قواتهم بارتكاب جرائم حرب في لير وميانديت بولاية الوحدة.
وأصدرت الأمم المتحدة تقريراً، الثلاثاء، اتهمت فيه القوات الحكومية في جنوب السودان بقتل أكثر من (200) مدني بمن فيهم أطفال ومسنون واغتصاب (120) امرأة وفتاة، في هجمات متعمدة ووحشية في أجزاء من ولاية الوحدة بين شهري أبريل ومايو .
وقال رواي في تصريح لراديو تمازج، الخميس، إن تقرير الأمم المتحدة لا يستند إلى دلائل وثيقة ومن جانب واحد، نافياً تورط الجيش الشعبي في ارتكاب أعمال وحشية ضد المواطنين العزل. وبين رواي أن القيادة لا تزال تدرس تقرير الأمم المتحدة.
اليوم التالي.