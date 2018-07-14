موقع عبري: القبة الحديدية فشلت في التصدي للقذائف الفلسطينية

فشلت المنظومة الدفاعية الإسرائيلية “القبة الحديدية”، في التصدي للقذائف والراجمات الفلسطينية منذ فجر اليوم.
أكد الموقع الإلكتروني العبري “واللا”، ظهر اليوم، السبت، 14 يوليو/تموز، أن المنظومة الدفاعية الإسرائيلية “القبة الحديدية”، التي تم نصبها أمام قطاع غزة لم تتصد سوى لست قذائف فقط من بين ستين قذيفة أطلقتها المقاومة الفلسطينية، منذ صباح اليوم.
وذكر الموقع الإخباري الإسرائيلي أن بطاريات “القبة الحديدية” نجحت في التصدي لـ 6 قذائف وراجمات فقط من بين 60 أطلقت منذ الصباح، واحدة منها فقط سقطت في مناطق مفتوحة في مستوطنات غلاف غزة، ولم يصب أحد جرائها.
في وقت قال الموقع الإلكتروني الإخباري “كان”، في الوقت نفسه:
إن بعض من القذائف والراجمات التي أطلقت على مستوطنات غلاف غزة صناعة إيرانية.
سبوتنك