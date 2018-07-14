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الأقسام :

سياسية

2018/07/14

2018/07/14


ترتيبات لإنشاء طريق يربط دارفور بجنوب السودان


حسبو عبدالرحمن

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كشفت حكومة ولاية جنوب دارفور عن توقيع عقد أولي لإنشاء طريق نيالا الردوم الذي يربط الولاية بدولة جنوب السودان، إنفاذاً لموجهات نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن .

وأوضح طه عبد الله وزير التخطيط العمراني بالولاية للمركز السوداني للخدمات الصحفية أن الطريق الذي يبلغ طوله (266) كيلو متر ويمر بكل من محليات نيالا، قريضة، برام والردوم وحتى الحدود مع دولة جنوب السودان، مبيناً أن الطريق من شأنه أن يحقق مكاسب حيوية على كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في ظل الاستقرار الذي تشهده جنوب السودان .

اليوم التالي.

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