غرف النقل والشاحنات تطالب بتخصيص طلمبات بالعاصمة والولاية

طالب الأمين العام لغرفة النقل والشاحنات الصادق سوار الذهب، وزير النقل مكاوي بتخصيص طلمبات خاصة للشاحنات واللواري والبصات السفرية داخل ولاية الخرطوم والولايات.
وقال لـ(السوداني) إنهم غير معنيين ببطاقة صرف الوقود التي أقرتها وزارة البنى التحتية والمواصلات.
ووصف سوار الذهب مقترح صرف الوقود عبر البطاقة بغير الموفق لتسببه في خلق هلع وسط المواطنين ولجوئهم لشراء مواد بترولية بكميات كبيرة لتخزينها وبيعها في السوق الأسود، مما يخلق طلباً غير حقيقيّ على الوقود بالولاية، ونوه إلى أن الوفرة تحارب بنفسها كل الظواهر السالبة، وحالياً بدأت تظهر بقوة منها السوق السوداء، داعياً الحكومة لتوفير المحروقات ومراقبة تهريب المواد إلى خارج السودان لأن سعر الجاز والبنزين في السودان أرخص من جنوب السودان وتشاد وإثيوبيا، وزاد: “البطاقة سوف تخلق مشاكل لا حصر لها وهي جباية لزيادة عبءٍ جديد على المواطن والذي يعاني من أعباء كبيرة”.
صحيفة السوداني.