بالفيديو: تقنية الفيديو السودانية تحسم جدلاً بين أصدقاء حول فتة (بوش) وتحرم الجاني من الفطور









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حسمت تقنية الفيديو في كرة القدم التي تم استخدامها في مونديال روسيا – حسمت جدلاً بين أصدقاء شباب سودانيين كانوا يتناولون وجبة (بوش) في إفطارهم.

وكان أحد الأصدقاء الثلاثة قام بإعداد وجبة البوش (فتة الفول) ولكن صديقاه لم ينتظروه لحظة تناولها . وعندما وجه لهما اللوم والعتاب الشديد أنكر كل منهم أكل الفتة أولاً واتهم كل منهم الثاني بذلك ليلجأ صديقهم لتقنية الفيديو لمعرفة المتهم والجاني الحقيقي .

وأشار الأصدقاء مصورو الفيديو الطريف بأنه أول تجربة لهم في هذا المجال مطالبين أصدقائهم بالاشتراك والإعجاب بالتجربة في الوقت الذي عكس فيه الفيديو قدراتهم الكبيرة في التمثيل والأداء الكوميدي فضلاً عن الذكاء والروح الابداعية التي تسيطر عليهم.

الخرطوم (كوش نيوز)

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بالفيديو: تقنية الفيديو السودانية تحسم جدلاً بين أصدقاء حول فتة (بوش) وتحرم الجاني من الفطور