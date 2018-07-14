“منى مجدي” تعود لإثارة الجدل مرة أخرى بـ(لوك شاكيرا)

عادت المغنية الشابة “منى مجدي” إلى إثارة الجدل مرة أخرى من خلال (لوك) جديد ظهرت فيه على هيئة المغنية الكولومبية “شاكيرا” خلال حفل لها بفندق “السلام روتانا” .
وظهرت “منى مجدي” في الحفل بشعر (منفوش) وملابس فضفاضة تشبه إلى حد كبير الهيئة التي تواظب المغنية الكولومبية “شاكيرا” على الظهور بها .
يذكر أن “منى مجدي” أثارت عاصفة من الجدل خلال موسم رمضان بملابسها الصارخة وحركاتها أثناء الغناء، وهو ما جعلها مادة شبه يومية عبر مواقع التواصل الإجتماعي، كما زاد الإهتمام بالمغنية الشابة بعد مشاركتها في برنامج (عليك واحد) بفضائية (سودانية 24) عبر مقلب الكاميرا الخفية .
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
طه الشيخ
2018/07/15 at 6:04 ص (UTC 3) رابط التعليق
بالعكس ملابسها لم تكن فضفاضة بل إرتدت بنطلونا ضيقا جداً يظهر تفاصيل جسمها بالذات من الخلف ولو شاهدت الفيديو أو الصور الأخرى للحفل لرأيت ذلك.
وأتعجب كيف تسمح هذه الفنانة لنفسها بالظهور المبتذل وبهذا المنظر الشائن المعيب أمام الناس وببنطلون مجبص كهذا؟؟
منى مجدي عاشت في القاهرة فهي تربية مصر المعروفة وتعليم أولاد بمبا الذي لا يعرف الحياء الذي تتميز به السودانيات وأهلها كما قالت شجعوها على الغناء وهي زائدة في الخفة والتراشق كما رأيناها في التلفزيون.
وأستغرب من أسرتها التي تشجعها على هذا السلوك ولا يزجرها أب ولا أخ بل لعلهم سعيدين بعرضها المبتذل هذا للجمهور وفي مكان عام.
وأتسائل أين هي السلطات وكيف تسمح بهذا علنا وتجلد آخرين لابسن ملابس أكثر حشمة من هذه؟؟ وأين شرطة الآداب؟؟ وأين االنظام العام؟؟
أقل شيئ يمكنهم عمله هو جلد هذه المتبرجة الفاضحة ومنعها من الغناء والظهور في الحفلات العامة فهي ومفسدة للذوق ومثال سيئ للنشئ وقبل هذا كله فهذا منكر مأمورون بتغييره بيد السلطات وبلسان الجمهور وقلوبهم.