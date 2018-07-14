بالفيديو: عامل (بيتزا) سوداني أحالته الإنقاذ للصالح العام ليصبح مخترع لمعجون أسنان بأمريكا









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كشف الدكتور سيد إبراهيم العالم الكيميائي ومخترع معجون أسنان (سيرنجين) الذي يعتبر من أفضل وأشهر السلع حالياً بالولايات المتحدة الامريكية – كشف عن سبب لجوءه للولايات المتحدة الأمريكية وإقامته فيها لمدة قاربت ثلاثة عقود وعلاقة هذه الهجرة بثورة الإنقاذ الوطني في السودان في يونيو 1989م.موضحاً بأنه كان في طريقه لبعثة دراسية تتعلق بعمله بمشروع تنمية جبال النوبة.

وذكر إبراهيم بأنه أحيل للصالح العام بعد مرور أقل من عام من تعيينه بسبب عدم انتمائه للتنظيم ليقرر البقاء في أمريكا ومواصلة رحلة العلم ،مشيراً إلى أنه واجه صعوبات كبيرة خلال فترة إعداده للدراسات العليا منها عمله في مجالات عديدة للصرف على نفسه مثل العمل في محطات الوقود وبيع وتوزيع البيتزا (دليفري) قبل أن يتحصل على فرصته الحقيقية باقامة مشروعاته العلمية الخاصة والاختراعات منها معجون الأسنان ليصبح أكبر رجل أعمال في أمريكا.

وأوضحت القناة التي أجرت معه حواراً على يوتيوب أن الدكتور سيد إبراهيم أحيل إلى الصالح العام في بداية عهد ثورة الانقاذ الوطني بالسودان فقرر الاستقرار في الولايات المتحده الأمريكية وبعد تجربه صعبة أصبح عالم كيميائي وبدأ في دخول عالم الأعمال بولاية نيوجيرسي. أسس عدد من الشركات أهمها مصنع مستحضرات العناية بالجسم وقام بإختراع معجون أسنان باسم سبرينجين وهو يعتبر من أفضل السلع حالياً بالأسواق الأمريكية.

الخرطوم (كوش نيوز)

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بالفيديو: عامل (بيتزا) سوداني أحالته الإنقاذ للصالح العام ليصبح أكبر مخترع لمعجون أسنان بأمريكا