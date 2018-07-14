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بالفيديو: عامل (بيتزا) سوداني أحالته الإنقاذ للصالح العام ليصبح مخترع لمعجون أسنان بأمريكا





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كشف الدكتور سيد إبراهيم العالم الكيميائي ومخترع معجون أسنان (سيرنجين) الذي يعتبر من أفضل وأشهر السلع حالياً بالولايات المتحدة الامريكية – كشف عن سبب لجوءه للولايات المتحدة الأمريكية وإقامته فيها لمدة قاربت ثلاثة عقود وعلاقة هذه الهجرة بثورة الإنقاذ الوطني في السودان في يونيو 1989م.موضحاً بأنه كان في طريقه لبعثة دراسية تتعلق بعمله بمشروع تنمية جبال النوبة.

وذكر إبراهيم بأنه أحيل للصالح العام بعد مرور أقل من عام من تعيينه بسبب عدم انتمائه للتنظيم ليقرر البقاء في أمريكا ومواصلة رحلة العلم ،مشيراً إلى أنه واجه صعوبات كبيرة خلال فترة إعداده للدراسات العليا منها عمله في مجالات عديدة للصرف على نفسه مثل العمل في محطات الوقود وبيع وتوزيع البيتزا (دليفري) قبل أن يتحصل على فرصته الحقيقية باقامة مشروعاته العلمية الخاصة والاختراعات منها معجون الأسنان ليصبح أكبر رجل أعمال في أمريكا.

وأوضحت القناة التي أجرت معه حواراً على يوتيوب أن الدكتور سيد إبراهيم أحيل إلى الصالح العام في بداية عهد ثورة الانقاذ الوطني بالسودان فقرر الاستقرار في الولايات المتحده الأمريكية وبعد تجربه صعبة أصبح عالم كيميائي وبدأ في دخول عالم الأعمال بولاية نيوجيرسي. أسس عدد من الشركات أهمها مصنع مستحضرات العناية بالجسم وقام بإختراع معجون أسنان باسم سبرينجين وهو يعتبر من أفضل السلع حالياً بالأسواق الأمريكية.

الخرطوم (كوش نيوز)
لمشاهدة الفيديو
بالفيديو: عامل (بيتزا) سوداني أحالته الإنقاذ للصالح العام ليصبح أكبر مخترع لمعجون أسنان بأمريكا

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ابواحمد | تم إضافته في يوليو 14th, 2018

الحمدلله الذي أنعم عليك وفضلك على كثير من خلقه

ابو امين | تم إضافته في يوليو 15th, 2018

حقا الاخ الدكتور ابراهيم ظفر واجتهد ولكن العبرة بانه جاهد وحقق طموحه والسؤال هنا لاخوتنا فى الانقاذ الحاليين لمذا تضيق الخناق على المواطن السودانى بانه رجل مسالم ومسلم بدون انتماء لاى حزب او كيان وهل لحكومة الانقاذ الحالية بان تنهى حياته بان لا يعمبل وبفصل من العمل بحجة انه لا ينتمى الى المؤتمر الوطنى وهذا هو مربط الفرس وعليه يجب ان تقام دعوة قضائية ضد من اتخذ القرار ويعاد الاعتزار للمواطن السودانى حقه الطبيعى بان يعمل ويحترم بدون ادنى هضم لحقوقه المشروعه وحسب قوانيين السماء وايضا قوانيين حقوق الانسان الدوليه بدون تحفظ وهذا ما يجعل المؤتمر الوطنى حزب لا يمكن ان يستمر الى الامام ونهايته قربت ما دام يفرق بين المواطنيين ده مسلم وده غير مسلم والخ وامل بان يكون هناك توضيح وكم من ضحايا كثيرين مثلهم وواقعه حقا حزينه فى حق الوطن والمواطن وبعيده جدا عن الاخلاق الاسلامية وطبايع اهل السودان وحقا نحن فى ورطة بسبب زمرة الانقاذ لان المحسوبيه واضحة فى كل شىء وهل يعقل وطن يحكم باسلوب القهر والتشريد لكوادر الوطن المخلصه والوفية وانتم دخلتم فى ذمم الناس لكى تدركوا هذا طيب وهذا خبيث والله قصة ولكن مهما طال الزمن التغير اتى والظلم لا يمكن ان يستمر وختاما الله المستعان باحوال المسلمين وكفى الشعب السودانى اضطهاد وهضم حقوقه المشروعه فى الماكل والمشرب والصحة والتعليم والحياة وقلنا حكومه رشيقه وحل الحكومه الحالية لانها خصم على حقوق المواطن وعبء على خدماته وهو الحل الان ؟


 