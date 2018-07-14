بالفيديو: سوداني يتعرض للإحتيال بمطار القاهرة ويدفع (500) جنيه لفك أزمته









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تعرض مواطن سوداني وزوجته إلى عملية احتيال بعد أن وجد تلاعب في تاريخ حجز التذاكر ، وأكد المواطن في حديثه مع موظف المطار أنه حجز عند وكالة سفر معروفة على خط طيران تاركو بتاريخ 12 -7 – 2018م ، ودفع مقابل ذلك 9400 جنيه مصري . لكن موظف الكاونتر أعطاه تاريخ مخالف لما هو بالتذاكر وهو 12 – 8 – 2018م .

وقال الموظف إن تاركو غير مسؤولة عن أي حجوزات من الوكالات ، وعليك الرجوع للوكالة أو دفع غرامة 500 جنيه مصري .

وأكد المواطن السوداني في فيديو تداولته مواقع التواصل الإجتماعي سجله أثناء حديثه مع موظف المطار، أكد أنه بعد أن دفع الغرامة وجد مقاعده التي حجزها تنتظره.

الخرطوم (كوش نيوز)

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بالفيديو: سوداني يتعرض للإحتيال بمطار القاهرة ويدفع (500) جنيه لفك أزمته