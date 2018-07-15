مساعدا رئيس الجمهورية يدشنان مهد الجمال

دشن د. فيصل حسن ابراهيم مساعد رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الوطنى للشئون الحزبية واللواء ركن عبد الرحمن الصادق المهدى مساعد رئيس الجمهورية دشنا مساء السبت بمركز شباب امدرمان الثقافى ديوان ” مهد الجمال الغرة ” لمولفه الشاعر دفع الله سعيد الكردفانى .
واكد اللواء عبدالرحمن الصادق المهدى مساعد رئيس الجمهورية خلال مخاطبته احتفال التدشين اهتمام رئاسة الجمهورية ودعمها لكافة الانشطة الثقافية والفكرية ، وقال نحن فى السودان نحب الشعر وهذه احتفاليه تعكس الاهتمام الكبير للشعر وللمعانى وقيمه، فالجمال اعلاء لقيم الترابط الاجتماعى ، شاكرا ومحييا كل الحضور وصاحب الديوان على هذا المنتوج الفكرى ،متمنيا له التقدم والازدهار الى الامام.
وقال الاستاذ الطيب حسن بدوى وزير الثقافة ان هذا السفر مجهود كبير واضافة للمنتوج الثقافى وللشعر الوطنى وللاغنية السودانية، شاكرا ئاسة الجمهورية على الحضور والاهتمام ، وقال ان امدرمان ظلت منبع للفكر ، محييا كردفان التى وهبت شعراء وقادة فى الفكر الثقافى والدينى .
و ا كد الاستاذ مجدى عبد العزيز معتمد امدرمان خلال مخاطبته احتفال التدشين ان امدرمان وكردفان يشكلان بوتقه من الفنون والابداع وان كردفان تضع من لمسات التاريخ عبر الكلمة المموسقة ، محييا الشاعر الكردفانى على هذا الانجاز ،شاكرا الحضور على تلبية الدعوة والاهتمام .
وحضر الاحتفال عدد من الشعراء والفنانين والمهتمين بفنون الشعر وادبه.
الخرطوم 14–7-2018م (سونا)