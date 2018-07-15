دلوعة مسلسل عشم عزيزة ياسر ابنة امدرمان حي عابدين في حوار الصراحة والوضوح

الفكرة ولحظة المخاض الصعوبات والنجاح والرأي والرأي الآخر وأحاديث الاسافير والفضائيات والصحف ورأي الأسرة والأصدقاء والمشاريع المستقبلية و حتى لا نفسد عليكم متعة تفاصيل الحوار ندعوكم لتبحروا في متنه
- نبدأ الحوار بسيرتك الذاتية من هى عزيزة
انا عزيزه ياسر من أمدرمان محطة عابدين
- حديثا قليلا عن نفسك ومنذ متي وانت بالمملكة
انا من الطفوله هنا في السعوديه درست جامعه انتساب بكالوريوس ادارة اعمال وموظفه في شركة مديرة التسويق والمبيعات وكل سنه بنزور السودان
- وكيف تم تجميع ابطال مسلسل عشم
عملو أعلانات في سوشايل ميديا وقدمنا في الكاستنج والحمدالله تم اختيار الممثلين بدقه عاليه
- وما هى المعيار الذي تم به اختيارك
تم الاختيار بسبب إجادة الدور والشخصية قريبا مني في الهدوء
- هل التمثيل رغبة ام دراسة ؟
التمثيل كان رغبه
- كيف عشتي دورك وهل واجهتك صعوبات في الحفظ والأداء؟
طبعا عشت الدور لانو كان طبيعي وكنا بنتكلم بطبيعتنا بالعكس ما واجهت صعوبه
- ما هو رأيك اصدقاءك وأسرتك في تقمصك للشخصية؟
الحمدالله عجبهم واستغربو ماتوقعو الأداء يكون كده بس عجبهم كثير
- موقف محرج واخر طريف أثناء التصوير وخلف الكواليس ؟
مواقف كثيره الصراحه حلوه ومحرجه ومره
- هل تعاقد المنتج من مصففي شعر وملابس ام اعتمد على كاست المسلسل؟
لا كان في فريق مكياج ومصففي شعر الملابس الممثلين من عندنا
- عشم احدث جدل كبير لمناقشته بعض القضايا المسكوت عنها في المجتمع السوداني بالداخل والغربة حديثنا بصراحة عن رايك فيما اثير؟
الصراحه استغربت من انتقاد الملابس رغم ملابسنا نفس الشارع السوداني والأفراح وفعلا ناقشنا مشاكل ظروف سلمي ولينا وعائلة عمار فعلا دي موجوده في المجتمع
- هل اذا عاد بك الزمن للوراء هل كنتي سوف تشاركي في عشم ؟
نعم لو زمن رجع كنت خسارة تاني
- نتيح لك الفرصة لتهنئة الأهل والأصدقاء بالسودان والسعودية ؟
طبعا اهلي وناسي وبحبهم شديد
- الفرق بين العيد في السودان والغربة ؟
العيد في السودان بأهلك وناسك ليهو طعم اخر بريحة البخور وريحة الكعك بأطفال وبالفطور والنَّاس أبوابها مفتوحه مافي مقارنة بين العيد في بلدي والعيد في بلد تانيه
- هل هنالك مشروع عمل درامي قادم في مقبل الايام
نقول ان شاءالله وعندي برنامج بحضر فيهو
- ماذا ينقص الممثل السوداني لينافس الدراما والافلام العربية والاجنبية ؟
مافي شي بينقصو بس لنحتاج دعم معنوي اكثر من الدعم المادي
- كلمة أخيرة لقراء صحيفة الدار والاهل للسودان؟
ان شاءالله آكون ضيفه خفيفه وعسل علي قلوبكم وتحيه كبيره ليكم من القلب
حاورها: معاذ سراج البدوي
الخرطوم (الدار)