بالصورة .. مى سليم بالملابس السوداء بعد انفصالها عن وليد فواز

نشرت الفنانة مي سليم عبر موقع الصور «إنستجرام» أول صورة لها بعد انفصالها عن زوجها الفنان وليد فواز، وظهرت بفستان أسود اللون، وتساءل عدد من متابعيها عن حقيقة الانفصال من عدمه.
ويبدو أن هناك خلافات نشبت بين الثنائى منذ أيام قليلة، أسفرت عن انفصالهما بعد زواج 25 يومًا فقط، وتساءل عدد كبير من متابعيها على الصور التي تجمعها بوليد، لكنها لم تجب واكتفت بنشر صور ابنتها.
يذكر أن وليد فواز ومى سليم عقدا قرانهما يوم 20 يونيو الماضي بالسفارة الأردنية، وذلك بعد قصة حب نشأت بينهما أثناء تصويرهما مسلسل «الرحلة» الذي عرض في رمضان الماضي.
بوابة فيتو